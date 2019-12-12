Rusya bir hafta süre vermişti... Almanya’dan jet yanıt!

ALMANYA’dan ise Rusya’nın bu misillemesine jet yanıt geldi. Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rusya’nın iki Alman diplomatı sınır dışı etme kararını sert bir dille eleştirdi. Alman Sözcü “Yanlış bir mesaj. Alınan karar haksızlıktır” dedi. Almanya ile Rusya arasındaki ilişkiler, Berlin’de 23 Ağustos’ta işlenen cinayet sonrası gerilmişti. Alman Savcı, Çeçen asıllı Gürcü vatandaşı Zelimhan Kangoşvili cinayetiyle ilgili sürdürdüğü soruşturmada, Rus diplomatların da ilgisinin olduğunu tespit edince, iki Rus diplomatı ‘istenmeyen adam’ ilan edip sınır dışı kararı almıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alman diplomatları sınır dışı edeceklerini Fransa’da katıldığı Ukrayna Zirvesi sonrası yaptığı açıklamaya duyurmuştu. Çeçenlerin saflarında Rusya’ya karşı savaşan eski asker Zelimhan Kangoşvili, ağustos ayında Tiergarten’daki parkta bankta oturduğu sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Kafasına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamını yitiren Kangoşvili’nin katil zanlısı olarak Rus vatandaşı Vadim K. gözaltına alınmış, suçunu itiraf eden zanlı cinayette kullandığı silahı da kanala attığını söylemişti.