Rüşvetten 380 bin Euro ceza aldı
Savcı, hakkındaki rüşvet iddialarını ispatlayınca, Ingolstadt eski Büyükşehir Belediye Başkanı Alfred Lehmann’ı, iki yıl hapse mahkum etti. Hapis cezası ertelenince cezaevine girmekten kurtulan CSU üyesi eski Başkan mahkemeye minnettar olduğunu söyledi.
INGOLSTADT eski Belediye Başkanı 69 yaşındaki Alfred Lehmann, belediye başkanı olduğu dönemde Ingolstadt’taki eski bir kışlayla hastanenin satışında yer almış, buraların modernleştirilmesinden sonra da daire satın almıştı. Lehmann, hakkında rüşvetten açılan davada uzun süre kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmiş, savcı iddiaları ispatlayınca da suçunu itiraf etmek zorunda kalmıştı.
SAVCI 3 YIL İSTEMİŞTİ
Haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle üç yıl hapsi istenen Lehmann’ın hapis cezasını hakim ertelendi, ancak devlete 380 bin Euro para ödeyecek. Sanığın avukatları mahkemeden müvekkilleri için 12 aydan daha az ceza istemiş ve bunun da ertelenmelerini talep etmişti.
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