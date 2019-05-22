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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
22.05.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Rus halterci 250 kiloluk halteri kaldıramayınca bacakları kırıldı

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Rus halterci 250 kiloluk halteri kaldıramayınca bacakları kırıldı

Avrasya Halter Şampiyonası’nda ülkesini temsil etmek için uzun süredir antrenman yapan sporcu son antrenmanında 250 kilogramlık ağırlığı kaldıramayınca düşerek bacaklarını kırdı.

Avrasya Halter Şampiyonası’nda ülkesini temsil etmek için uzun süredir antrenman yapan sporcu son antrenmanında 250 kilogramlık ağırlığı kaldıramayınca düşerek bacaklarını kırdı.

Rusya’nın Habarovsk şehrinde başlayan Avrasya Halter Şampiyonası'na katılan Yaroslav Radashkevich isimli Rus sporcu antrenman yaptığı sırada korkunç bir sakatlık yaşadı. Düzenlenen şampiyonaya katılmaya karar veren sporcu uzun zamandır bu müsabakalarda derece elde etmek için büyük gayret göstererek çalışmalara başladı. 19 Mayıs’ta başlayan şampiyonaya katılan Radashkevich antrenmanlar sırasında ekibiyle birlikte ağırlık çalışması yapmak istedi. Haltere ekip tarafından toplam 250 kilogramlık ağırlık yüklendi. Bütün hazırlığını tamamlayan sporcu ise halterin altına girdi. Halteri omzuna alan sporcu bir süre sonra bacakları yükü kaldıramayınca halter ile birlikte düştü.

Rus halterci 250 kiloluk halteri kaldıramayınca bacakları kırıldı
2 hafta önce sakatlığını hissetmiş
Ekipten bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere göre sporcu halteri kaldırınca bacakları bir anda ters döndü. 250 kilogram ağırlıkla birlikte düşen sporcu hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisine başlanan sporcunun sağ ve sol bacaklarında kırıklar olduğu anlaşılınca hemen tedavisine başlandı. Sporcunun hastanede doktorlara 2 hafta önce bacaklarında bir ağrı hissettiğini, ağrı kesiciler kullandığını, şampiyonaya katılabilmek için doktora görünmek istemediğini söylediği ortaya çıktı.

Hayatı boyunca spor yapamayacak
Hastanede tedavi altına alınan sporcunun her 2 bacağının alçıya alındığı ve 6 ay boyunca bacaklarının iyileşmesi için tedavisine devam edileceği öğrenildi. Hastaneden yapılan açıklamada sporcunun normal hayatına devam edebileceği fakat bundan sonraki yaşamında artık spor yapamayacağı belirtildi.

Rus halterci 250 kiloluk halteri kaldıramayınca bacakları kırıldı

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