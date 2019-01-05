Ruh hastası mı, koyu bir ırkçı mı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriRuh hastası mı, koyu bir ırkçı mı?
GeriAvrupa Ruh hastası mı, koyu bir ırkçı mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ahmet KÜLAHÇI - Fotoğraf: Reuters
05.01.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Ruh hastası mı, koyu bir ırkçı mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ruh hastası mı, koyu bir ırkçı mı?

AMBERG... Almanya’nın Bavyera Eyaletinde 42 bin nüfuslu bir kent. Nürnberg’e 60 km. Yeni yıl öncesi son cumartesi akşamı sarhoş üç Afgan ile İranlı bir sığınmacı, kent merkezinde önlerine gelene tekme tokat saldırıyor.

Ruh hastası mı, koyu bir ırkçı mıBU saldırılar sırasında biri hastanelik olmak üzere çoğu Alman 12 kişi yaralanıyor.
Bu saldırılar ülkede yaşayan Almanlar gibi, göçmen kökenliler ve sığınmacılar tarafından da kınanıyor.
Ama bu haber duyulur duyulmaz, başta sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) mensubu politikacılar olmak üzere farklı çevreler devreye girip, “Suç işleyen sığınmacılar derhal sınır dışı edilmeli” diye bas bas bağırmaya başlıyor.
Aynı zamanda Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi’nin (CSU) Genel Başkanı olan Federal İçişleri, İmar ve Yurt Bakanı Horst Seehofer de bu kervana katılıyor.
Seehofer, “Suç işleyen, şiddete başvuran sığınmacılar ülkemizi terk etmeli. Eğer gerekiyorsa yasalar değiştirilip, suç işleyen sığınmacılar derhal sınır dışı edilmeli” diyor.
Bu açıklamalar üzerine tam bir politik tartışma yerleşiyor Almanya’nın gündemine.
*
BOTTROP...
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (NRW-KRV) Eyaleti’nde 117 bin nüfuslu bir kent.
Münster, Essen ve Bochum yakınlarında.
Yaklaşık 200 yıl sonra Almanya’da üretimine son verilen ve ‘kara altın’ olarak bilinen madenin çıkarıldığı, aralarında Türkler de olmak üzere yüzbinlerle madencinin çalıştığı son taşkömürü ocağı ‘Prosper-Haniel’in 21 Aralık’ta tarihe gömüldüğü bir kent.
Madencilerin son çıkardığı taşkömürünün Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’e armağan edildiği kent.
İşte aynı kentte, yani Bottrop’ta yılbaşı gecesi Andreas N. isimli 50 yaşında bir Alman ‘yabancı avı’na çıktı.
Kullandığı otomobili gece yarısı Bottrop’un 4 farklı kesiminde ve Essen’de yabancıların üzerine sürdü.
Yeni yıla umutla girmek isteyen 8 Suriyeli ve Afgan sığınmacıyı yaraladı.
Aralarında kadınlar ve çocuklar da vardı.

Ruh hastası mı, koyu bir ırkçı mı

NRW’nin Hıristiyan Demokrat Partili (CDU) İçişleri Bakanı Herbert Reul, “Bu adamın niyeti çok açık bir biçimde yabancıları öldürmekti” açıklamasında bulundu.
Nitekim Essen Emniyet Müdürlüğü de saldırının yabancı düşmanlığı motifli olduğunu açıkladı.
Hatta bazı yayın organları yakalanan saldırgan Andreas N.’nin “Bu kadar yabancı Almanya için bir sorun. Ben bu sorunu çözmek istedim” şeklinde yabancı düşmanı bir yaklaşım sergilediğine bile yer verdiler.
Ama işin ilginç yönü, hem yazılı hem görüntülü hem de sözlü bazı medya organlarında, saldırganın psikolojik tedavi görmüş bir ruh hastası olduğu yer aldı.
Hatta saldırganın şizofren olduğuna bile yer verildi.
Bu yazılıp çizilenler doğru olabilir.
Saldırgan için bu yönde doktor raporları da bulunabilir.
Ama bunun gerekçe olarak gösterilmesinin bir mantığı yoktur.
Madem ruhsal sorunludur, madem şizofrendir, o halde saldırgan nasıl olur da ‘sadece yabancıları’ hedef almıştır?

Ruh hastası mı, koyu bir ırkçı mı

Neden Alman-yabancı dememiş de ‘yalnız yabancıların’ üzerine sürmüştür otomobilini?
Sonradan ortaya çıkan video görüntülerinden de anlaşılabileceği gibi, saldırgan arabasını zaman zaman durdurup, ‘hedef kitleyi’ yani ‘yabancı’ olduklarını saptadıktan sonra otomobilini onların üzerine sürmüştür.
Yani belli ki. saldırgan yalnız psikolojik sorunları olan bir ruh hastası değil, aynı zamanda bir ırkçıdır.
Hem de koyu bir ırkçı.
Ama nedense Alman politikacıların çoğu apaçık ırkçılık kokan bu saldırıya karşı sesiz.
*
İşte bu yüzden sığınmacıların giriştiği saldırıları politik sorun haline getiren politikacıların ve farklı çevrelerin, ırkçılığın üzerine aynı kararlılıkla gitmemelerini, gitmek istememelerini anlamak da kabullenmek de mümkün değildir.
Hem de hiç mümkün değildir.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ninove Belediyesi de başörtüsüne ‘hayır’ dedi

AfD’den Dexit tehdidi

Hakim yetersizliği yüzünden kundakçı serbest kaldı

Merkel dahil yüzlerce politikacının kişisel bilgileri ele geçirildi