RTL’de ‘Extra’yı sunacak

25 yıldır aynı programı sunan 61 yaşındaki Birit Schrowange’nin yerine gelen Eckes, 30 Aralık Pazartesi günü saat 22.15’te ilk programını sunmak için ekran karşısına geçecek. Schrowange, “Herkesin bir zamanı var. Her zaman da güzel. Ben keyifle yaşlanmak istiyorum. Merakımı yitirmeden hayattan tat alacağım” sözleriyle programı bırakma nedenini açıklarken, Eckes ise, “Birgit 20 yıldır benim en iyi akıl hocam. Onun sayesinde bu işe girdim. Başarılı olmak için yüzde yüz performansla çalışacağım” dedi.