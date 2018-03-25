Rotterdam’da Mehmet Akif ve Gençlik günü

İSTİKLAL Marşı ve Kur’an-ı Kerim ile başlayan anma gününde Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri okundu ve onu anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Mehmet Akif’i her kesimden insanın ortak değer gördüğünü, sadece şiirlerini ezberleyip hayatını öğrenmektense onu anlamanın daha önemli olduğuna dikkati çeken Sadin Ayyıldız, “Onun İstiklal Marşı’nın şairi olması dışında örnek alınması gereken derin bir kişiliği var. İlim ve irfan sahibi. Onu aslında saatlerce, günlerce anlatabiliriz. Yazdıkları ve yaşadıkları günümüzün şartlarına çok uzak olan şeyler de değildir. Halen günümüzün gerçeğidir” dedi.

TÜRKİYE’YE SADECE TATİL İÇİN GİTMEYİN

Milli şuur bilincine sahip olmayan milyonlarca genç olduğunu belirterek gençlere tavsiyelerde bulunan Ayyıldız, “Arkadaşlarınızı ve çevrenizi doğru yola davet ederek ülkesi, çevresi ve toplum için hayırlı işler yapmaya yönlendirin. Türkiye’ye gidince sadece akraba ziyareti veya tatil yapmanın yanı sıra müzeleri, Çanakkale’yi ve bulunduğunuz bölgelerdeki kültürel yerleri de ziyaret edin” diye konuştu.





Hollanda UETD Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Atmaca ise “Güzel vatanımızdan uzaktayız ama ona olan sevgimiz aynı Mehmet Akif’in şiirinde anlattığı gibidir. Bunu her alanda kanıtlıyor ve ülkemize yakışır bir şekilde temsil ediliyor ve ediyoruz” diye konuştu.