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Rotterdam’da Mehmet Akif ve Gençlik günü

AA
25.03.2018 - 12:20 | Son Güncelleme:

Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğu, “Mehmet Akif ve Gençlik” adlı bir anma günü düzenledi. Anmaya Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve çok sayıda genç katıldı.

İSTİKLAL Marşı ve Kur’an-ı Kerim ile başlayan anma gününde Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri okundu ve onu anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Mehmet Akif’i her kesimden insanın ortak değer gördüğünü, sadece şiirlerini ezberleyip hayatını öğrenmektense onu anlamanın daha önemli olduğuna dikkati çeken Sadin Ayyıldız, “Onun İstiklal Marşı’nın şairi olması dışında örnek alınması gereken derin bir kişiliği var. İlim ve irfan sahibi. Onu aslında saatlerce, günlerce anlatabiliriz. Yazdıkları ve yaşadıkları günümüzün şartlarına çok uzak olan şeyler de değildir. Halen günümüzün gerçeğidir” dedi.

Rotterdam’da Mehmet Akif ve Gençlik günü

TÜRKİYE’YE SADECE TATİL İÇİN GİTMEYİN
Milli şuur bilincine sahip olmayan milyonlarca genç olduğunu belirterek gençlere tavsiyelerde bulunan Ayyıldız, “Arkadaşlarınızı ve çevrenizi doğru yola davet ederek ülkesi, çevresi ve toplum için hayırlı işler yapmaya yönlendirin. Türkiye’ye gidince sadece akraba ziyareti veya tatil yapmanın yanı sıra müzeleri, Çanakkale’yi ve bulunduğunuz bölgelerdeki kültürel yerleri de ziyaret edin” diye konuştu.

Rotterdam’da Mehmet Akif ve Gençlik günü

Hollanda UETD Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Atmaca ise “Güzel vatanımızdan uzaktayız ama ona olan sevgimiz aynı Mehmet Akif’in şiirinde anlattığı gibidir. Bunu her alanda kanıtlıyor ve ülkemize yakışır bir şekilde temsil ediliyor ve ediyoruz” diye konuştu.

Rotterdam’da Mehmet Akif ve Gençlik günü

Etiketler: rotterdam , Mehmet Akif ve Gençlik , Hollanda UETD
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