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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
09.09.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Rotterdam Limanı’nda iklim protestosu

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Rotterdam Limanı’nda iklim protestosu

Hollanda’da hükümetin iklim politikiları, Avrupa’nın en büyüğü olarak bilinen Rotterdam Limanı’nda protesto edildi.

ÇEŞİTLİ sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle iklim protestoları kapsamında organize edilen gösteriye katılan çok sayıda gösterici, kentin merkez tren garı önünde toplandı. Her yaştan göstericiler, çevresinde Dünya Liman Günleri Festivali’nin bulunduğu Erasmus köprüsünden geçerek Wilhelmina Meydanı’na yürüdü. Hükümetin Rotterdam Limanı’ndaki iklim politikalarını eleştiren göstericiler, çevre kirliliğine dikkati çekerek, daha temiz bir dünya için limanın önemli bir rol oynaması gerektiği çağrısında bulundu.

Rotterdam Limanı’nda iklim protestosu


Gösteride, ‘İklim değişikliği değil, sistem değişikliği’, ‘İyi bir gelecek istiyorum, B gezegeni yok’, ‘Bizim limanımız, kömürsüz’, ‘Eğer iklim bir banka olsaydı, çoktan kurtarılmıştı’ ve ‘Bu yol ölüme gidiyor’ yazılı pankart ve dövizler taşındı.

Rotterdam Limanı’nda iklim protestosu

Rotterdam Limanı’nda iklim protestosu

Rotterdam Limanı’nda iklim protestosu

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