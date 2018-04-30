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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe
30.04.2018 - 20:05, Son Güncelleme:

Roth: Türk politikacılara yasak yanlış! Erdoğan'ın Almanya'da konuşmasına karşı değilim

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Roth: Türk politikacılara yasak yanlış! Erdoğan'ın Almanya'da konuşmasına karşı değilim

Federal Alman Meclisi’nin Başkan Yardımcısı Claudia Roth, Türk siyasetçilere uygulanan seçim kampanyası ve miting yasağını eleştirdi. “Ben olsam bundan vazgeçerdim” diyen Roth, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Almanya'da konuşma yapmasına karşı olmadığını söyledi.

ALMANYA Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Yeşiller Birlik/90 milletvekili Claudia Roth, Almanya'da Türk siyasetçilere uygulanan seçim kampanyası ve miting yasağı yanlış bulduğunu söyledi. Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada Roth, "Ben olsam böyle bir uygulamadan vazgeçerdim" dedi ve bu uygulamanın "Güçlü bir demokrasinin işareti olmadığını" söyledi.

FARKI BÖYLE GÖSTEREBİLİRDİK
Seçim kampanyası yasağını reddeden Roth, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da konuşma yapmasına da şahsen karşı olmadığını ifade etti. Roth, "Güvenlik sağlandığı sürece, buna dayanırız. Bizde toplanma ve ifade özgürlüğü var. Bu özgürlük Erdoğan için olduğu kadar muhalif siyasetçiler için de geçerli" dedi. Almanya'nın "Liberal demokrasiler ile Türkiye'deki başkanlık otokrasisi arasındaki farkı bu sayede gösterebileceğini" belirten Roth, "Erdoğan da kendisine karşı ve Türkiye'deki tutukluların salıverilmesi için gösteriler düzenlenmesini kabul etmek zorunda" dedi.

TARTIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI
Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde, Almanya kamuoyunda seçim kampanyalarının Almanya'ya taşınıp taşınmayacağı yeniden tartışılmaya başlandı. Geçen yıl Türkiye'de yapılan anayasa referandumu öncesinde Türk politikacıların etkinliklerinin birbiri ardına iptal edilmesi sonucunda, Alman hükümeti Haziran 2017'de aldığı kararla Avrupa Birliği dışında bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay öncesindeki dönemde, yabancı siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesini yasaklamıştı.

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