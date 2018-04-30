Roth: Türk politikacılara yasak yanlış! Erdoğan'ın Almanya'da konuşmasına karşı değilim
Federal Alman Meclisi’nin Başkan Yardımcısı Claudia Roth, Türk siyasetçilere uygulanan seçim kampanyası ve miting yasağını eleştirdi. “Ben olsam bundan vazgeçerdim” diyen Roth, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Almanya'da konuşma yapmasına karşı olmadığını söyledi.
ALMANYA Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Yeşiller Birlik/90 milletvekili Claudia Roth, Almanya'da Türk siyasetçilere uygulanan seçim kampanyası ve miting yasağı yanlış bulduğunu söyledi. Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada Roth, "Ben olsam böyle bir uygulamadan vazgeçerdim" dedi ve bu uygulamanın "Güçlü bir demokrasinin işareti olmadığını" söyledi.
FARKI BÖYLE GÖSTEREBİLİRDİK
Seçim kampanyası yasağını reddeden Roth, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da konuşma yapmasına da şahsen karşı olmadığını ifade etti. Roth, "Güvenlik sağlandığı sürece, buna dayanırız. Bizde toplanma ve ifade özgürlüğü var. Bu özgürlük Erdoğan için olduğu kadar muhalif siyasetçiler için de geçerli" dedi. Almanya'nın "Liberal demokrasiler ile Türkiye'deki başkanlık otokrasisi arasındaki farkı bu sayede gösterebileceğini" belirten Roth, "Erdoğan da kendisine karşı ve Türkiye'deki tutukluların salıverilmesi için gösteriler düzenlenmesini kabul etmek zorunda" dedi.
TARTIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI
Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde, Almanya kamuoyunda seçim kampanyalarının Almanya'ya taşınıp taşınmayacağı yeniden tartışılmaya başlandı. Geçen yıl Türkiye'de yapılan anayasa referandumu öncesinde Türk politikacıların etkinliklerinin birbiri ardına iptal edilmesi sonucunda, Alman hükümeti Haziran 2017'de aldığı kararla Avrupa Birliği dışında bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay öncesindeki dönemde, yabancı siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesini yasaklamıştı.
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