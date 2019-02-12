Roth: Türk filminin yarışmada olmasına sevindim
Berlinale’de ‘Altın Ayı’ için yarışan 17 yapım arasında tek Türk filmi ‘Kız Kardeşler’in dünya prömiyeri yapıldı.
ARALARINDA sanatçı ve politikacıların da bulunduğu yaklaşık bin 700 kişinin katıldığı Berlinale Palast’taki galada, 2004’te ‘Altın Ayı’ ödülü kazanan ‘Duvara Karşı’ filminin başrol oyuncusu Sibel Kekili de vardı. Kekili, filmle ilgili “Çok beğendim. Güzel bir görsel. Başarılı bir çalışma” değerlendirmesinde bulundu. Filmi izleyenler arasında bulunan Federal Meclis Başkanvekili ve Yeşiller milletvekili Claudia Roth ise, “Türk filminin Berlinale’de yarışma bölümünde yer almasına sevindim. Farklı bir konuydu. Çok değişik bir yerde çekilmiş” dedi.
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