Rooney şov sürüyor
Uzun yıllar İngiltere Premier Ligi’nde Manchester United ve Everton formalarını giydikten sonra ABD’nin yolunu tutan ve DC United’la anlaşan Wayne Rooney, Amerikan Futbol Ligi’nde (MLS) fırtınalar estirmeye devam ediyor.
Uzun yıllar İngiltere Premier Ligi’nde Manchester United ve Everton formalarını giydikten sonra ABD’nin yolunu tutan ve DC United’la anlaşan Wayne Rooney, Amerikan Futbol Ligi’nde (MLS) fırtınalar estirmeye devam ediyor.
Son olarak Toronto karşısında sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan DC United’da zaferi getiren golü, Rooney frikikten ağlarla buluşturdu.
Son 5 maçında 6. kez gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu, şu ana kadar ise toplamda çıktığı 17 karşılaşmada 10 gol attı ve 6 da gol pası verdi. Tecrübeli oyuncunun takımı ise 8 maçtır yenilmiyor ve son 4 maçını da kazanarak Play-Off potası içinde kalmaya devam etti.
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