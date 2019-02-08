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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
08.02.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Ronaldo’yu yıkan haber! Annesi canlı yayında açıkladı

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Ronaldo’yu yıkan haber! Annesi canlı yayında açıkladı

Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, aldığı üzücü haberle yıkıldı. Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores, canlı yayında yaptığı açıklamada sağlık problemi nedeniyle yaşam savaşı verdiğini duyurdu.

İtalya Serie A’da Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, annesi Dolores Aveiro’dan gelen bir haberle büyük üzüntü yaşadı. Annesine düşkünlüğü ile bilinen Portekizli dünyaca yıldızı, annesinin ikinci kez ciddi bir hastalığa yakalandığını öğrendi. Daha önce 2007 yılında göğüs kanseri teşhisi konulan ve aldığı tedavi sonrası kanseri yenmeyi başaran 64 yaşındaki Dolores Aveiro, Portekiz’de katıldığı bir programda “Bundan kimsenin haberi yok ama yaşam savaşı veriyorum” açıklamasında bulundu.

Dört çocuk annesi Dolores Aveiro, canlı yayında yaptığı açıklamada “Diğer göğsümden de bir operasyon geçirdim. Bunu herkesten sakladım. Kemoterapi tedavisi gördüm. Şu anda yaşam savaşı veriyorum” ifadelerini kullandı. Dolores Aveiro, geçirdiği operasyon hakkında Madrid’de olması dışında detay vermezken, kimsenin bu yaşadıklarından haberdar olmadığını tekrarladı.

Cristiano Ronaldo, 2009 yılında annesini kanserden kurtaran ve hayatını kurtaran hastaneye, tedavi merkezi yapılması için 100 bin sterlin bağışlamıştı.

Bu itiraf, Dolores Aveiro’nun, Cristiano Ronaldo hakkında tecavüz suçlamasında bulunan Kathryn Mayorga’yı, dünyayı şoke eden sözlerle, eleştirmesinden hemen sonra geldi.

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