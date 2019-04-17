Ronaldo Jr.’dan 2 maçta 12 gol!
Cristiano Ronaldo’nun, Juventus U9 takımının formasını giyen oğlu Ronaldo Jr., babasının memleketi Madeira’da düzenlenen turnuvada şov yapıyor.
Cristiano Ronaldo’nun, Juventus U9 takımının formasını giyen oğlu Ronaldo Jr., babasının memleketi Madeira’da düzenlenen turnuvada şov yapıyor.
Babası gibi 7 numaralı formayı terleten küçük Ronaldo, 15-1 kazanılan Camacha maçında 5 gol atmıştı. 8 yaşındaki yıldız, 25-0 kazanılan Maritimo China karşısında ise 7 kez fileleri sarstı.
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