Roma'nın golcüsüne Bundesliga'dan talip!
Roma'nın 33 yaşındaki Boşnak golcüsü Edin Dzeko'ya Bundesliga'ya geri dönme fırsatı çıktı.
İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Borussia Dortmund, Inter'in radarındaki Edin Dzeko'ya talip oldu.
Ayrıca Roma'nın Dzeko'nun takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ancak 20 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği belirtildi.
Bundesliga'da 2007-2011 yılları arasında Wolsfsburg forması giyen Dzeko, bu sezon Roma'da 35 maçta 13 gol attı ve 8 asist yaptı.
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