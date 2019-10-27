Robert Lewandowski'den Bundesliga rekoru
Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Bundesliga'nın ilk 9 haftadaki her maçta gol atarak tarihe geçti.
BUNDESLIGA'nın 9. haftasında Bayern Münih sahasında ligin yeni ekibi Union Berlin'i 2-1 yendi. Union Berlin karşılaşmada iki penaltı kullandı. Bunlardan sadece birini gole çevirdi. Bayern galip gelidği maçta ikinci golü Robert Lewandowski attı. Lewandowski bu golle, 57 yıllık Bundesliga tarihinde bir rekoru da kırmış oldu. Polonyalı golcü, üst üste 9 maçta gol atan ilk futbolcu olma başarısı gösterdi. Bu alanda rekor 8 maçla Dortmund'un eski futbolcusu Aubemayang'a aitti. Lewandowski ligdeki gol sayısını da bu sezon 13'e çıkardı.
SESSİZ DERBİ
Bu hafta sonucu en çok merak edilen karşılaşma Dortmund ile Schalke arasında oynandı. Schake'nin sahasında oynanan derbi 0-0 berabere sona erdi. İki ezeli rakip sahadan birer puanla ayrıldı. Dortmund'un bir varlık gösteremediği maçta Schalke'nin iki şutu direkten döndü. Bu şutlardan birini 34. dakikada Suat Serdar çekti. Maçta Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu oyuna sonradan girdi. Leverkusen ile W. Bremen maçı ise 2-2 berabere bitti. Maçtaki ilk golü Ömer Toprak kendi kalesine attı. Ömer, uzun süren sakatlıktan sonra ilk kez bu maçta forma giydi. Ligin sürpriz ekibi Freiburg bu kez RB Leipzig'i devirdi. Kendi sahasında maçı 2-1 kazanan Freiburg, puanını 17'ye çıkardı. RB Leipzig ve Dortmund gibi devleri geride bıraktı.
SAHASINDA YENİLDİ
Karşılıklı gol düellosu şeklinde geçen maçta Hoffenheim deplasmanda Hertha Berlin'i 3-2 yendi. 2-0 yenik duruma düşen Hetha, peş peşe iki gol buldu. Ancak rakibinin 79. dakikada attığı üçüncü gole engel olamadı. Ligin yeni ekibi Paderborn sezonun ilk galibiyetini Düsseldorf'u yenerek aldı. Üç puanı 2-0'lık skorla alan Paderborn, il kez üç puanla tanıştı. Paderborn dört puanla son sırada bulunuyor. Haftanın açılış maçında ise Mainz Köln'ü konuk etti. Mainz karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Üç puan salan Mainz alt sıralardan uzaklaştı.
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