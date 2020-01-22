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Haber Giriş: 22.01.2020 - 16:00,Son Güncelleme:/

Rituper'den şaşırtıcı 'Ferrari' benzetmesi

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Rituper'den şaşırtıcı 'Ferrari' benzetmesi

Ünlü hokey oyuncusu Andreja Rituper, sosyal medyada sahalarda olduğundan daha büyük bir yankı uyandırıyor.

Rituperden şaşırtıcı Ferrari benzetmesi

Slovenyalı oyuncu, sosyal medyada gerçekleştirdiği paylaşımlar nedeniyle Ferrari’ye benzetilirken kendisine de ‘kalça kraliçesi’ lakabı takıldı.
Rituperden şaşırtıcı Ferrari benzetmesi
The Sun’daki habere göre kariyerinin bir bölümünde Hırvatistan’da forma giyen Rituper’in hokeyden uzak kaldığı dönemlerde, ya fitness salonunda çalışırken ya da denizde güneşlenirken kendisini gösteren paylaşımlar gerçekleştiriyor.
Rituperden şaşırtıcı Ferrari benzetmesi

33 yaşındaki futbolcunun kendisine yöneltilen eleştirilere “Ben kalçalarımı açıkça sergiliyorum. Ferrari’niz olsa, onu garajda tutmazsınız” şeklinde cevap veriyor.
Rituperden şaşırtıcı Ferrari benzetmesi

17 yıldır hokey oynayan Rituper, ülkesinin dışına transfer olan ilk Slovenyalı sporcu olarak tarihe geçmişti.

İŞTE GÜZEL SPORCUNUN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Rituperden şaşırtıcı Ferrari benzetmesi

Rituperden şaşırtıcı Ferrari benzetmesi

Rituperden şaşırtıcı Ferrari benzetmesi

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