Rituper'den şaşırtıcı 'Ferrari' benzetmesi



Slovenyalı oyuncu, sosyal medyada gerçekleştirdiği paylaşımlar nedeniyle Ferrari’ye benzetilirken kendisine de ‘kalça kraliçesi’ lakabı takıldı. The Sun’daki habere göre kariyerinin bir bölümünde Hırvatistan’da forma giyen Rituper’in hokeyden uzak kaldığı dönemlerde, ya fitness salonunda çalışırken ya da denizde güneşlenirken kendisini gösteren paylaşımlar gerçekleştiriyor.

33 yaşındaki futbolcunun kendisine yöneltilen eleştirilere “Ben kalçalarımı açıkça sergiliyorum. Ferrari’niz olsa, onu garajda tutmazsınız” şeklinde cevap veriyor.

17 yıldır hokey oynayan Rituper, ülkesinin dışına transfer olan ilk Slovenyalı sporcu olarak tarihe geçmişti.

İŞTE GÜZEL SPORCUNUN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI







