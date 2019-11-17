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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
17.11.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Resul Dindar, Almanya’da konser verdi

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Resul Dindar, Almanya’da konser verdi

Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde faaliyet gösteren Avrupa Zonguldaklılar Derneği, Marl şehrinde ‘Gurbette 59’uncu Yıl’ adı altında bir etkinlik düzenledi. Armoni Palace Marl salonunda gerçekleşen etkinlikte sahne alan Karadenizli sanatçı Resul Dindar, sevilen şarkılarını seslendirdi ve davetlilerden alkış aldı.

KONSER öncesi kuliste basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Resul Dindar, “Kazım Koyuncu’nun başlattığı Karadeniz müziği ateşi var, biz onun ışığında yürümeye çalışıyoruz, çabalıyoruz, çabalıyorum” dedi. Zonguldaklılar gecesinde sahne alacağı ve konsere dair neler hissettiğin sorusuna Resul Dindar, “Her yerde aynı duygu ve performansla sahne alıyorum, dolayısıyla farklı bir ortam beklemiyorum. İnsanlara şarkılarımı, türkülerimi seslendirmeye çalışıyorum. Karadeniz müziğini, doğru ve güzel bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Zonguldaklılar, genel olarak bana yakındırlar, kültür olarak da yakınlar, kendimi yabancı hissetmeyeceğim. Aslında sahnede ne hissedeceğimi, bende merak ediyorum, güzel olacak, iyi geçecek diye düşünüyorum” yanıtını verdi.

Resul Dindar, Almanya’da konser verdi

KAZIM KOYUNCU’NUN IŞIĞINDAN YÜRÜYORUM
Karadeniz dışında da çok dinlendiği, bunu nasıl başardığı sorusuna sanatçı, “Ben onu kendi üstüme almıyorum, Karadeniz müziği zaten genel olarak seviliyor. Çünkü şarkılarımızla, duygularımızla, toprağımızla memleketimizde sevilen insanlarız. Güzel bir toprağa, güzel bir coğrafyaya sahibiz. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Kazım Koyuncu’nun başlattığı Karadeniz müziği ateşi var. Biz onun ışığında yürümeye çalışıyoruz, çabalıyoruz. Yani ben doğal bir şekilde memleketimi, müziğimizi temsil etmeye çalışıyorum. Bazen repertuvarımda farklı yöre eserlerini de okuyorum, kısmen belki ondan olabilir. Ben yine de Karadeniz coğrafyasının özel olduğunu düşünüyorum, herkesi, her dinleyiciyi seviyoruz” cevabını verdi.

Resul Dindar, Almanya’da konser verdi

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