Resmen bıraktı
Bugün öğleden önce Kreuzberg’deki parti genel berkezine gelen SPD’nin ilk kadın Genel Başkanı Andrea Nahles, yönetim kurulu toplantısında istifasını resmen sundu. Ardından da binada bulunan parti çalışanlarına teşekkür edip vedalaştı.
PARTİ genel merkezinin önünde kendisini bekleyen basın mensuplarının karşısına geçen Nahles, çok kısa bir açıklama yaptı. Basın mensuplarına yoğun mesai yaptıkları için teşekkür eden Nahles, “SPD yönetim kuruluyla şimdi vedalaştım. İstifa ettim” dedi. Soru almadan aracına binip uzaklaşan Nahles, 156 yıllık SPD’nin genel başkanlık koltuğunda 13 ay oturdu.
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