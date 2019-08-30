Resim tablosunun arkasındaki kasayı fark edince...
Berlin Johanna Eck Schule okul müdürleri Mengü Özhan Erhard’ın göreve gelmesiyle okulda olumlu değişikliklerin olduğunu, çocukların derslerini severek yaptığını ve başarılarının arttığını, ancak bu olumlu gelişmeler birilerini rahatsız ettiğini iddia eden veliler ve öğrenciler, eğitim senatörlüğünün önünde eylem yaptı. Okuldaki yolsuzlukları fark edince görevinden alınan müdürlerini geri dönmesini isteyen veliler, ‘Güçlü okul, güçlü öğretmen, güçlü çocuklar’ ve ‘Çocuklarımızın geleceği için’ sloganları attı.
MÜDÜRLERİNİN yeniden okula dönmesi için önce imza toplayan velilerden, Veli Temsilcisi Ayşe Zammer, müdürün üç yıl önce atandığını belirterek “Müdürün göreve başlamasıyla okulda eğitim kalitesi arttı” dedi. İki çocuğunun Johanna Eck Schule’de eğitim gördüğünü belirten Zammer “Senatörlük müdürümüzü, okulda yaşanan gerilim nedeniyle aldığını bize söyledi. Biz bu gerekçeyi kabul etmiyoruz. Okulda gerilimi yapan birkaç öğretmen. Onların büyük bölümü de ayrıldı. Okulda huzur havası vardı” dedi.
‘BAŞARI VE KALİTE ARTTI’
Zammer, Özhan Erhard’ın göreve gelmesiyle yüzde 30’u Türkiye kökenli olmak üzere toplam yüzde 60 civarında göçmen kökenli öğrencilerin eğitim aldığı okulda olumlu değişikliklerin yaşandığını belirterek “Müdür okulda ciddi değişiklikler yaptı. Öğrencileri karar süreçlerine kattı. Rapor alan öğretmen sayısı azaldı. Çocuklar derslerini severek yapıyorlar. Başarıları arttı. Sorunlar azaldı. Okulun sistemini değiştirip öğrencilerin üniversiteye gitmelerine olanak tanıyacaktı. Ancak bu olumlu gelişmeler birilerini rahatsız etti. Biz müdürümüzün yeniden göreve dönmesini istiyoruz” dedi.
GİZLİ KASAYLA SORUNLAR BAŞLADI
Eyleme katılan, ancak adını vermek istemeyen bir öğretmen ise okuldaki sorunların Müdür Erhard’ın göreve başladıktan sonra sekreterin bir resim tablosunun arkasında para kasası bulmasıyla başladığını belirterek “Sekreter gizli kasayı Özhan Erhard’a söyleyince müdür de okulda toplantı yapıp bu kasayla ilgili öğretmenleri bilgilendirdi. Okuldan ayrılan ve sorun çıkaran öğretmenler kasadaki paranın öğretmenlere ait olduğunu savundu. Oysa kasada paraların içinde bulunduğu zarfların üstünde öğrencilerin isimleri yazılıydı. Öğrencilerden toplanan gezi, materyal ve kitap paraları. Senatörlüğe ve diğer ilgili yerlere aktarılmamış ya da artan paralardı. Bazı öğretmenler paranın okulda kalmasını savunurken müdür paranın senatörlüğe teslimini savundu ve öyle de yaptı. Bu durum paradan haberdar olan öğretmenleri rahatsız etti” dedi.
‘SORUN DÜRÜST TAVIR ALMASI’
Aynı öğretmen şunları anlattı: “Kasayla ilgili bilginin senatörlüğe iletilmesinden sonra bir grup öğretmen müdüre karşı tavır aldı. Daha sonra bazıları okuldan ayrıldı. Sorunun temeli bulunan kasa ve müdürün dürüst tavır alması” dedi. Bahsedilen para kasası 2016 yılında bulunmuş, gazetelere de haber konusu olmuştu. Senatörlük ise müdürün yönetim sitilinden hoşlanmayan öğretmenlerin okuldan ayrılmasından sonra yaşanan gerilim üzerine görevden alındığını açıkladı. Görevden alınan müdürün senatörlükte bir görev verilmesi planlanıyor.
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