Renk değiştirebilen, çocukla büyüyen gözlük projesine ödül
Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin Acrylic Design Awards yarışmasında ödül kazandığı Rainbow adlı gözlük, farklı yaşlardaki yüz ölçülerine göre ayarlanabiliyor, ek parçalarla renk değiştirip kişiselleştirilebiliyor.
YAŞAR Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin ‘Çocukla birlikte büyüyebilen gözlük’ tasarımı, ‘geleceği şekillendirmek’ temasıyla düzenlenen Acrylic Design Awards yarışmasında üçüncü oldu.
Mimarlık, iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinde okuyan lisans öğrencilerinin katılımına açık olan ve Türkiye’de ilk defa düzenlenen Acrylic Design Awards öğrenci yarışmasına farklı üniversitelerden 105 başvuru yapıldı. Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 3. Sınıf öğrencileri Zeynep Tuğrul, Sena Tokul ve Ece Öner, 6-12 yaş arası için çocuk büyüdükçe onunla birlikte büyüyebilen Rainbow isimli gözlük tasarımlarıyla üçüncü oldu. Yaşar Üniversitesi öğrencileri, Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.
Sena Tokul- Ece Öner- Zeynep Tuğrul
ESTETİK, HAFİF, DAYANIKLI
Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ezgi Ozan Avcı’nın yürüttüğü ‘Tasarım Yarışması Projeleri’ dersi kapsamında tasarımlarını geliştiren öğrenciler, “Çocuklar, ölçülerinin hızlı değişimine bağlı olarak çok sık gözlük değiştirmek zorunda. Değiştirmedikleri zaman uygun ölçü ve ergonomik olmayan gözlükleri kullanmak zorunda kalıyor. Bu probleme odaklanılarak 6-12 yaş arası çocuklar için kişiselleştirilebilir ve büyütülebilir bir gözlük olan Rainbow’u tasarladık. Ürün geliştirme sürecinde estetik, hafif, dayanıklı ve farklı renklerde olmasını göz önünde bulundurduk” dedi.
Sena Tokul- Ezgi Ozan Avcı- Ece Öner- Zeynep Tuğrul
İSTENİLEN RENKTE VE BOYUTTA
Rainbow’un farklı beğenilere uygun renklerde üretilebileceğini anlatan Zeynep Tuğrul, Sena Tokul ve Ece Öner, “Tasarım, gözlüğün çocukların farklı yaşlardaki yüz ölçülerine adapte edilebilmesi için, gözlük sektöründe kullanılan 3 ana ölçüye uygun olarak seçilmiş 2 farklı ölçüde ek parça ve köprü parçaya sahip. Büyütme ek parçaları da farklı renklerde yapılabiliyor. Böylece bir çocuk, hem tek bir gözlükle farklı yaşlarındaki yüz ölçülerine uygun olarak gözlüğünü büyütürken hem de kendi beğenisine göre onu kişiselleştirebiliyor. Ek parçalar gözlük saplarına ve köprü parçalar iki cam arası burun kısmına geçme sistemi ile kolaylıkla takılıp çıkarılabilir olarak tasarlandı. Bu sayede değişen beğeni ve gereksinimlere uygun olarak kaynak tüketiminin azaltılmasını hedefledik” diye konuştu.
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