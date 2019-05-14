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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
14.05.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Renk değiştirebilen, çocukla büyüyen gözlük projesine ödül

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Renk değiştirebilen, çocukla büyüyen gözlük projesine ödül

Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin Acrylic Design Awards yarışmasında ödül kazandığı Rainbow adlı gözlük, farklı yaşlardaki yüz ölçülerine göre ayarlanabiliyor, ek parçalarla renk değiştirip kişiselleştirilebiliyor.

YAŞAR Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin ‘Çocukla birlikte büyüyebilen gözlük’ tasarımı, ‘geleceği şekillendirmek’ temasıyla düzenlenen Acrylic Design Awards yarışmasında üçüncü oldu.
Mimarlık, iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinde okuyan lisans öğrencilerinin katılımına açık olan ve Türkiye’de ilk defa düzenlenen Acrylic Design Awards öğrenci yarışmasına farklı üniversitelerden 105 başvuru yapıldı. Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 3. Sınıf öğrencileri Zeynep Tuğrul, Sena Tokul ve Ece Öner, 6-12 yaş arası için çocuk büyüdükçe onunla birlikte büyüyebilen Rainbow isimli gözlük tasarımlarıyla üçüncü oldu. Yaşar Üniversitesi öğrencileri, Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Renk değiştirebilen, çocukla büyüyen gözlük projesine ödül
Sena Tokul- Ece Öner- Zeynep Tuğrul

ESTETİK, HAFİF, DAYANIKLI
Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ezgi Ozan Avcı’nın yürüttüğü ‘Tasarım Yarışması Projeleri’ dersi kapsamında tasarımlarını geliştiren öğrenciler, “Çocuklar, ölçülerinin hızlı değişimine bağlı olarak çok sık gözlük değiştirmek zorunda. Değiştirmedikleri zaman uygun ölçü ve ergonomik olmayan gözlükleri kullanmak zorunda kalıyor. Bu probleme odaklanılarak 6-12 yaş arası çocuklar için kişiselleştirilebilir ve büyütülebilir bir gözlük olan Rainbow’u tasarladık. Ürün geliştirme sürecinde estetik, hafif, dayanıklı ve farklı renklerde olmasını göz önünde bulundurduk” dedi.

Renk değiştirebilen, çocukla büyüyen gözlük projesine ödül
Sena Tokul- Ezgi Ozan Avcı- Ece Öner- Zeynep Tuğrul

İSTENİLEN RENKTE VE BOYUTTA
Rainbow’un farklı beğenilere uygun renklerde üretilebileceğini anlatan Zeynep Tuğrul, Sena Tokul ve Ece Öner, “Tasarım, gözlüğün çocukların farklı yaşlardaki yüz ölçülerine adapte edilebilmesi için, gözlük sektöründe kullanılan 3 ana ölçüye uygun olarak seçilmiş 2 farklı ölçüde ek parça ve köprü parçaya sahip. Büyütme ek parçaları da farklı renklerde yapılabiliyor. Böylece bir çocuk, hem tek bir gözlükle farklı yaşlarındaki yüz ölçülerine uygun olarak gözlüğünü büyütürken hem de kendi beğenisine göre onu kişiselleştirebiliyor. Ek parçalar gözlük saplarına ve köprü parçalar iki cam arası burun kısmına geçme sistemi ile kolaylıkla takılıp çıkarılabilir olarak tasarlandı. Bu sayede değişen beğeni ve gereksinimlere uygun olarak kaynak tüketiminin azaltılmasını hedefledik” diye konuştu.

Renk değiştirebilen, çocukla büyüyen gözlük projesine ödül

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