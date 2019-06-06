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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA / FOTOĞRAF: INSTAGRAM
06.06.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Renan Koen’den Madrid’de piyano resitali

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Renan Koen’den Madrid’de piyano resitali

Piyanist Renan Koen, Türkiye’nin Madrid Büyükelçiliğinin öncülüğünde düzenlenen bir etkinlikte İspanya’nın başkenti Madrid’deki Ordular Kültür Merkezi’nde piyano resitali verdi.

Türkiye’nin Madrid Büyükelçiliğinin önderliğinde, Madrid Yunus Emre Enstitüsü ile Saraylar, Müzeler ve Müzik Dostları derneğinin katkılarıyla organize edilen Renan Koen piyano resitaline Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Madrid’de görev yapan bazı büyükelçiler, iş insanları ve diğer davetliler katıldı. Sanatçı Koen, yaklaşık 1.5 saat süren piyano resitalinde Gideon Klein, Viktor Ullmann, Joaquin Rodrigo, Ulvi Cemal Erkin ve Ali Darmar’dan eserler çaldı.

YAHUDİ BİR AİLEDEN...
Öte yandan, konser sırasında çaldığı eserler hakkında davetlileri bilgilendiren konuşmalar yapan Koen, yaklaşık 550 yıl önce İspanya’dan Osmanlıya göç eden Sefarad Yahudisi bir aileden geldiğini de anlattı. Koen, “Türk vatandaşı Sefaradlar olarak Türkiye’de huzur ve barış içinde yaşayarak, kültürlerini devam ettirdiklerini” vurguladı.

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