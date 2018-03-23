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Regaip Kandili Köln’de kutlandı

AA
23.03.2018 - 10:14 | Son Güncelleme:

Almanya’nın Köln kentinde camileri dolduran Müslümanlar, Regaip Kandili’ni birlikte idrak etti.

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi’nde düzenlenen programda, din görevlileri Emre Şimşek ve Seyfettin Erkan, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okudu. Din görevlisi Şimşek, gecenin anlam ve önemini anlatarak, “Allahu Teala’nın kullarına lütfunun çokluğu, kereminin bolluğu ve pek çok günahkarı bağışlaması sebebiyle bu geceye ‘Regaip Gecesi’ adı verilmiştir. Bu gecede bizler müminler olarak, insanlığın barış, huzur, kardeşlik ve mutluluğu için Rabbimize niyazda bulunalım” dedi.
Camide düzenlenen programın sonunda, çeşitli uluslardan Müslüman ellerini semaya açarak, hep birlikte dua etti.

Etiketler: Regaip Kandili , Merkez Cami , avrupadan haberler
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