Referandumu cami karşıtları kazandı
Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nin Kaufbeuren kentinde Türklerin yapmak istediği camiye izin çıkmadı. Pazar günü yapılan referandumda halkın yüzde 60’ı camiye ‘Hayır’ dedi.
Kaufbeuren Belediyesi, caminin yapılması için kentin dışında arıtma tesisinin yanındaki bir arsayı yer olarak gösterdi. 99 yıllığına kiralanan arsa belediyeye ait olarak kalacaktı. Böylece caminin şekillenmesinde belediyenin söz sahibi olması güvence altına alındı.
Ancak İslam karşıtları cami inşaatına karşı çıktı. Cami karşıtlarının başını eski bir polis memuru olan Werner Göpel çekti. Göpel, ‘Toplumun İslamlaşmasına Karşı’ adıyla bir girişim başlatarak, korkuları körükledi. Girişim halkoylamasına gidilmesi için imza kampanyası açtı. 45 bin nüfuslu kentte 3 bin 250 imza toplandı.
‘TÜRKLERİ İNCİTTİ’
Pazar günü yapılan halkoylamasında cami inşaatına yaklaşık yüzde 60 hayır, yüzde 40 evet çıktı. Belediye Başkanı CSU’lu Stefan Bosse, halkoylaması sonucundan üzüntü duyduğunu söyledi. Bosse, “Bu sonuç Türkleri incitmiştir. Bunu anlayışla karşılıyorum. Ama bu belediyenin dışında bir karar. O nedenle yeniden başka yollar bulmalıyız” diyerek, Türklerin gönlünü almaya çalıştı.
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