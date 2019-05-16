Reddedilişinden 7 yıl sonra yeniden helal kesim yasaklansın tasarısı
Hollanda Hayvanları Koruma Partisi, hayvanların uyuşturulmadan kesilmesinin yasaklanması için yasa tasarısı sundu. Danıştay, tasarı ile din özgürlüğünün aşırı kısıtlandığı gerekçesiyle teklifin tekrar gözden geçirilmesini tavsiye etti. Helal kesim yasağı tasarısı daha önce de sunulmuş ve Senato tasarıyı reddetmişti.
HOLLANDA’da Hayvanları Koruma Partisi (PvdD), kamuoyunda ‘helal kesim yasağı’ diye tanımlanan hayvanların uyuşturulmadan kesilmesinin yasaklanması için parlamentoya yasa tasarısı sundu. PvdD lideri Marianne Thieme, sosyal medya hesabından, ‘Uyuşturulmadan kesimi durdur’ ifadesini kullandığı paylaşımı ile yasa tasarısı önergesininin Temsilciler Meclisine sunulduğunu duyurdu.
Hayvanların kesilmeden önce uyuşturulması teklif edilen yasa tasarısında mezbahalara yeni yasaya hazırlanabilmesi için 5 yıl geçiş süresi tanınıyor.
YİNE ENGELERİZ
Denk Partisi Genel Başkanı Selçuk Öztürk, yasa tasarısının Temsilciler Meclisinde oylamaya sunulmasının aylar sürebileceğini belirterek, bu süreçte siyasi partilerle, Müslüman ve Yahudi kuruluşları ve farklı sivil toplum örgütleri ile yasanın engellenmesi için lobi çalışması yapacaklarını söyledi. Öztürk, “PvdD hayvanların acı çekmemesi için mücadele verdiğini söylüyor fakat bu yasa tasarısı ile Müslümanların ve Yahudilerin din hürriyetini engellemek istiyor. İyi bir lobi çalışması yapılırsa benzer bir yasa tasarısının 2012’de Hollanda Senatosunda engellendiği gibi şimdi de başarabiliriz” dedi.
DİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ AŞIRI KISITLIYOR
Hollanda Danıştayı, yasa tasarısı önergesi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hayvan haklarının korunmasının sosyal öneminin kabul edildiğini fakat bununla birlikte PvdD’nin sunduğu önergenin din özgürlüğünü aşırı derecede kısıtladığı belirtildi. Danıştay, bu nedenle PvdD’ye teklifini tekrar gözden geçirmesi tavsiyesinde bulundu.
28 Haziran 2011’de parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde ‘helal kesim yasağı’ yasa tasarısı, büyük oy farkıyla kabul edilerek parlamentonun üst kanadı Senato’ya gönderilmiş ve 2012 yılında burada 21’e karşı 51 oyla reddedilmişti.
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