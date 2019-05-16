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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
16.05.2019 - 17:57, Son Güncelleme:

Reddedilişinden 7 yıl sonra yeniden helal kesim yasaklansın tasarısı

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Reddedilişinden 7 yıl sonra yeniden helal kesim yasaklansın tasarısı

Hollanda Hayvanları Koruma Partisi, hayvanların uyuşturulmadan kesilmesinin yasaklanması için yasa tasarısı sundu. Danıştay, tasarı ile din özgürlüğünün aşırı kısıtlandığı gerekçesiyle teklifin tekrar gözden geçirilmesini tavsiye etti. Helal kesim yasağı tasarısı daha önce de sunulmuş ve Senato tasarıyı reddetmişti.

HOLLANDA’da Hayvanları Koruma Partisi (PvdD), kamuoyunda ‘helal kesim yasağı’ diye tanımlanan hayvanların uyuşturulmadan kesilmesinin yasaklanması için parlamentoya yasa tasarısı sundu. PvdD lideri Marianne Thieme, sosyal medya hesabından, ‘Uyuşturulmadan kesimi durdur’ ifadesini kullandığı paylaşımı ile yasa tasarısı önergesininin Temsilciler Meclisine sunulduğunu duyurdu. 

Hayvanların kesilmeden önce uyuşturulması teklif edilen yasa tasarısında mezbahalara yeni yasaya hazırlanabilmesi için 5 yıl geçiş süresi tanınıyor.

YİNE ENGELERİZ
Denk Partisi Genel Başkanı Selçuk Öztürk, yasa tasarısının Temsilciler Meclisinde oylamaya sunulmasının aylar sürebileceğini belirterek, bu süreçte siyasi partilerle, Müslüman ve Yahudi kuruluşları ve farklı sivil toplum örgütleri ile yasanın engellenmesi için lobi çalışması yapacaklarını söyledi. Öztürk, “PvdD hayvanların acı çekmemesi için mücadele verdiğini söylüyor fakat bu yasa tasarısı ile Müslümanların ve Yahudilerin din hürriyetini engellemek istiyor. İyi bir lobi çalışması yapılırsa benzer bir yasa tasarısının 2012’de Hollanda Senatosunda engellendiği gibi şimdi de başarabiliriz” dedi.

DİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ AŞIRI KISITLIYOR
Hollanda Danıştayı, yasa tasarısı önergesi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hayvan haklarının korunmasının sosyal öneminin kabul edildiğini fakat bununla birlikte PvdD’nin sunduğu önergenin din özgürlüğünü aşırı derecede kısıtladığı belirtildi. Danıştay, bu nedenle PvdD’ye teklifini tekrar gözden geçirmesi tavsiyesinde bulundu.
28 Haziran 2011’de parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde ‘helal kesim yasağı’ yasa tasarısı, büyük oy farkıyla kabul edilerek parlamentonun üst kanadı Senato’ya gönderilmiş ve 2012 yılında burada 21’e karşı 51 oyla reddedilmişti.

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