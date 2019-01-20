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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN / Foto: Arşiv
20.01.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

‘Real Madrid, Jogi Löw’ü alırsa, hiç şaşırmam’

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‘Real Madrid, Jogi Löw’ü alırsa, hiç şaşırmam’

Almanya’nın tecrübeli futbol antrenörlerinden Bernd Schuster, Alman milli takım teknik direktörü Jogi Löw’ün yaz sezonunda Real Madrid’e gitme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Beşiktaş, Real Madrid gibi takımları çalıştırmış olan Alman antrenör Bernd Schuster, “Real Madrid yaz sezonunda Jogi Löw’ü alırsa, hiç şaşırmam” dedi. “Welt am Sonntag” gazetesine konuşan Bernd Schuster, bu iddiasını Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ile yaptığı bir konuşmaya dayandırdı. Schuster şöyle dedi: “Jürgen Klopp’un çok iyi bir kulübü var. Takım mükemmel. Klopp, Liverpool’ü bırakıp başka bir kulübe gitmez. Real Madrid’e hayır diyebilecek antrenörler var. Arsene Wenger öyle birisi. Ama benim bambaşka bir adayım var, Real Madrid için; Jogi Löw.
Kulüp Başkanı Florentino Perez ile bir konuda uzun uzun konuştuk.”
Ona Jogi Löw’ü sordum. Bana sanki “Sen nerden biliyorsun” der gibi çok tuhaf baktı. Real Madrid’te Alman antrenörler çok tutuluyor. Biz orda güzel işler başardık. Real Madrid yazın Jogi Löw’ü alırsa, hiç şaşırmam.”
Bernd Schuster, Bayern Münih’in ise bu sezon zayıf kalmasına gerekçe olarak, takımı gençleştirememiş olmasını gösterdi. Schuster, Bayern Münih’in yıllardır Robben-Ribery-Lewandowski-Müller dörtlüsüyle çok büyük başarılara imza attığını, bir gün bu dörtlüyü yavaş yavaş gençleştirme zamanını kaçırdığını söyledi.

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