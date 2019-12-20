RB Leipzig'de hedef zirvede kalmak

BUNDESLIGA'da 2019-2020 Sezonun ilk yarısı yarın ve pazar oynanacak maçlarla tamamlanacak. Lider RB Leipzig sahasında Augsburg'u konuk ediyor. İki formda takımın maçı yarın saat 15.30'de oynanacak. RB Leipzig bu maçta golcüler Werner ve Schick'e güveniyor. Augsburg'un silahı ise Vargas olacak.

BAYERN MÜNİH TARAFTARININ ÖNÜNDE OYNUYOR

Teknik direktör arayışını sürdüren Bayern Münih'in rakibi Wolfsburg.

Münih Allianz Arena'da oynanacak maç Teknik Direktör Hansi Flick açısından da önemli. Niko Koavaç'ın gönderilmesinden sonra Bayern Münih'te teknik direktörlük görevini üstlenen Flick'in takımın başında kalıp kalmayacağı da hafta sonu belli olacak. Yönetim yeni bir teknik direktörü açıklarsa, Flick için Bayern Münih sayfası kapanacak.

Yarın oynanacak karşılaşmanın başlama saati 15.30. Zirveyi yakından ilgilendiren bir diğer karşılaşma ise Schalke ile Freiburg arasında oynanacak. Kazanan takımın zirve yarışını sürdüreceği maçta Ozan Kabak ve Suat Serdar Schalke'de ilk 11'de oynaması bekleniyor.

Pazar günü oynanacak iki karşılaşmayla Bundesliga'da hem 17. haftanın maç programı hem de sezonun ilk yarı tamamlanacak.

Haftanın maç programı şöyle:

CUMARTESİ

RB. Leipzig – Augsburg (15.30)

B. Münih – Wolfsburg (15.30)

Schalke Freiburg (15.30)

Mainz – Leverkusen (15.30)

FC Köln – Werder Bremen (15.30)

Hertha Berlin – Gladbach (18.30)

PAZAR

Düsseldorf – Union Berlin (15.30)

Paderborn – Frankfurt (18.00)