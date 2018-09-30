Ravensburg, başkanı kahraman ilan etti
Almanya’da Ravensburg Belediye Başkanı Daniel Rapp, üç kişiyi bıçakla yaralayan saldırganı tek sözüyle durdurdu. Ravensburg’ta kahraman ilan edilen Başkan Rapp, saldırganı etkisiz hale getirmesiyle ilgili olarak, “20 saniye süren mini bir operasyondu” dedi.
ALMANYA’nın Baden Württemberg Eyaleti’nin sınırları içinde kalan Ravensburg kentinde Afgan olduğu öğrenilen bir saldırgan elinde bıçakla otobüs durağında bekleyen iki kişiye saldırdı. Yaşları 19 ve 20 olan iki Suriyeli mülteci bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Saldırgan daha sonra kendisini sandalye ile engellemeye çalışan 52 yaşındaki bir Alman’ı da bıçakladı. Çevredekiler çığlık çığlığa kaçışırken, saldırganın karşısına Ravensburg Belediye Başkanı CDU’lu Dainel Rapp dikildi. Saldırgana sert bir ses tonuyla, “At elindeki o bıçağı” dedi. Bunun üzerine saldırgan derhal bıçağı yere bıraktı. Olay yerinde gelen polisler saldırganı yakaladı.
SADECE 20 SANİYE SÜRDÜ
Ravensburg halkının taktirini kazanan evli ve bir çocuk babası Rapp (46), kentte kahraman ilan edildi. Olayın çok büyütülmemesini isteyen Rapp, “Büyük bir şey başarmadım. Ama sandalye ile saldırganı engellemeye çalışırken yaralanan adam bence kahraman. Ben kahraman değilim. 20 saniye süren minik bir operasyondu benimkisi” dedi.
RUH SAĞLIĞI BOZUK
Baden Württemberg Eyalet İçişleri Bakanı Thomas Strobl de belediye başkanının tavrını cesaretli bulduğunu belirterek, “İnsanlar bazen başka yöne bakmamalı. Ve cesaretli olmalı” diye konuştu.
Bakan saldırganın mülteci olması nedeniyle bazı çevrelerin olayı kullanmaya kalmasına da tepki gösterdi. Ruh sağlığı bozuk olduğu tespit edilen saldırgan adam öldürmeye teşebbüsten tutuklanarak kliniğe kapatıldı.
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