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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
30.09.2018 - 12:45, Son Güncelleme:

Ravensburg, başkanı kahraman ilan etti

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Ravensburg, başkanı kahraman ilan etti

Almanya’da Ravensburg Belediye Başkanı Daniel Rapp, üç kişiyi bıçakla yaralayan saldırganı tek sözüyle durdurdu. Ravensburg’ta kahraman ilan edilen Başkan Rapp, saldırganı etkisiz hale getirmesiyle ilgili olarak, “20 saniye süren mini bir operasyondu” dedi.

ALMANYA’nın Baden Württemberg Eyaleti’nin sınırları içinde kalan Ravensburg kentinde Afgan olduğu öğrenilen bir saldırgan elinde bıçakla otobüs durağında bekleyen iki kişiye saldırdı. Yaşları 19 ve 20 olan iki Suriyeli mülteci bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Saldırgan daha sonra kendisini sandalye ile engellemeye çalışan 52 yaşındaki bir Alman’ı da bıçakladı. Çevredekiler çığlık çığlığa kaçışırken, saldırganın karşısına Ravensburg Belediye Başkanı CDU’lu Dainel Rapp dikildi. Saldırgana sert bir ses tonuyla, “At elindeki o bıçağı” dedi. Bunun üzerine saldırgan derhal bıçağı yere bıraktı. Olay yerinde gelen polisler saldırganı yakaladı.

Ravensburg, başkanı kahraman ilan etti

SADECE 20 SANİYE SÜRDÜ
Ravensburg halkının taktirini kazanan evli ve bir çocuk babası Rapp (46), kentte kahraman ilan edildi. Olayın çok büyütülmemesini isteyen Rapp, “Büyük bir şey başarmadım. Ama sandalye ile saldırganı engellemeye çalışırken yaralanan adam bence kahraman. Ben kahraman değilim. 20 saniye süren minik bir operasyondu benimkisi” dedi.

Ravensburg, başkanı kahraman ilan etti

RUH SAĞLIĞI BOZUK
Baden Württemberg Eyalet İçişleri Bakanı Thomas Strobl de belediye başkanının tavrını cesaretli bulduğunu belirterek, “İnsanlar bazen başka yöne bakmamalı. Ve cesaretli olmalı” diye konuştu.
Bakan saldırganın mülteci olması nedeniyle bazı çevrelerin olayı kullanmaya kalmasına da tepki gösterdi. Ruh sağlığı bozuk olduğu tespit edilen saldırgan adam öldürmeye teşebbüsten tutuklanarak kliniğe kapatıldı.

Ravensburg, başkanı kahraman ilan etti

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