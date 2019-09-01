Rap konserinde sahne çöktü! 28 kişi...
Almanya’nın Essen kentinde aniden çıkan fırtına, Baldeney Gölü yanında düzenlenen konser sahnesinin bir bölümünün yıkılmasına neden oldu.
OLAYDA yaralanan 28 kişi hastaneye kaldırılırken, konser iptal edildi, etkinliği izlemeye gelen yaklaşık 18 bin kişi evine döndü. Essen polisi tarafından yapılan açıklamada, güvenlik görevlilerinin inceleme için olay yerini kapattığı bilgisi verildi.
Alman basınında yer alan haberde rap müzik sanatçıları Casper ve Marteria’nin verdiği konserde sahnedeki LED ekranlarının bulunduğu duvarın çöktüğü aktarıldı.
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