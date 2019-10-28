Ramelow: ‘Gücüm de var enerjim de’
Almanya’da ilk kez bir eyalette sandıktan en güçlü parti olarak çıkan Sol Parti, Thüringen’de beş yıl daha hükümette kalmak istiyor.
SEÇMENİN kendisine tekrar başkanlık görevi verdiğini belirten Sol Parti’nin liste başı adayı ve Thüringen Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow, seçim sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Benim beş yıl daha başbakanlık yapacak gücüm de var enerjim de. Bundan emin olabilirsiniz. Parlamenter demokrasinin bir zaferidir bu sonuçlar. Katılım yüksek çıktı. Demokrasi kazandı. AfD hariç tüm partilerle görüşeceğim. Bu hafta hükümet ortaklarımızla buluşacağız. Ben seçim kampanyası boyunca Kırmızı, Kırmızı ve Yeşil koalisyonu için çalıştım. Ancak çıkan sonuç bu hükümetin görevini sürdürmesi için yetmiyor.”
Koalisyon hükümeti kurulana kadar anayasanın kendisine başbakan olarak görevde kalmasını zorunlu hale getirdiğini hatırlatan Ramelow, “Ben anayasaya saygılı biriyim” dedi.
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