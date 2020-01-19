MİLAN’ın 2 Ocak’ta renklerine bağladığı İbrahimoviç’in alçak gönüllü biri olduğunu belirten Hakan Çalhanoğlu, şunları söyledi: “Çok Türk arkadaşı olduğunu söyledi. Türkleri sıcak bulduğunu ve çok sevdiğini de anlattı. Benimle birkaç kelime Türkçe de konuştu. Türkçe halimi, hatırımı sordu. ‘Nasılsın’ dedi. Türkçe şarkıları severek dinlediğini anlattı. Bana ve ülkeme olan ilgisi beni sevindirdi. Milan formasıyla sahaya çıktığı ilk maçta taraftar büyük sevinç yaşadı ve müthiş tezahürat yaptı.”

‘FORMUNUN ZİRVESİNDE’

“Onun gibi lider bir oyuncuya bizim çok acil ihtiyacımız vardı. Formunun zirvesinde. 38 yaşında olmasına rağmen rakiplerine korku salıyor. Beni en çok sevindiren ise direkt bana neyi iyi yaptığımı ve neyi kötü yaptığımı söylemesi oldu. Ben kanatta oynuyorum ve defansa da yardım ediyorum. Zlatan bana daha çok öne doğru oynamam gerektiğini söyledi. Bana ‘Hakan akıllı ol. Daha fazla öne doğru oyna. Senin özelliğin ortaya çıkar’ dedi. Bu öneriyi elbette ben de severek kabul ediyorum.”