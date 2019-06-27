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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
27.06.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

‘Rakamlar olağanüstü endişe verici’

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‘Rakamlar olağanüstü endişe verici’

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Berlin’de iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang ile birlikte 2018 istihbarat raporunu açıkladı. Seehofer, aşırı sağın Almanya için çok büyük bir tehlike olduğunu vurguladı ve “Rakamlar olağanüstü endişe verici” dedi.

SEEHOFER, Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetini de, “Özgürlükçü demokratik sistem için alarm verici” olarak değerlendirdi. Bazı aşırı sağ örgütlerin kendilerini modern, anayasa yanlısı gibi gösterdiklerine işaret eden İçişleri Bakanı, aşırı sağın çok ciddi bir tehlike olduğunu kaydetti. Seehofer, bazı neonazi örgütleri yasaklamak için incelemeler yaptıklarını da söyledi.
İstihbarat raporuna göre Almanya’da aşırı sağcıların sayısı 2014’ten beri hızla artıyor. Bu sayı 2018’de 24 bin 100’e ulaştı. Bunların 12 bin 700’ü şiddete hazır. Aşırı sağcıların hedefi yabancılar, Müslümanlar, ilticacılar, ama aynı zamanda politikacılar. Aşırı sağ, Almanya’nın yabancılaştığı, ulusal kimliğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu tezlerini işliyor.

ŞİDDET EĞİLİMİ ÇOK YÜKSEK
Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Haldenwang de aşırı sağda şiddet kullanma eğiliminin çok yüksek olduğunu söyledi. Geçen yıl altı adam öldürme teşebbüsünde bulunduklarını belirten Haldenwang, 6 olayın da yabancı düşmanlığı motifi taşıdığına işaret etti. Haldenwang, aşırı sağın sadece Almanya’nın doğu eyaletlerinin sorunu olmadığını, ülke genelinde bu tehlikenin mevcut olduğunu söyledi.

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