“GEÇEN yıl şiddet kurbanı kadın sayısı arttı. Yaklaşık 114 bin kadın şiddet kurbanı oldu. 114 bin kadın dayak yedi, işkence gördü, hatta öldürüldü. Rakamlar korkutucu. Kadınlar, eşi veya sevgilisi tarafından her gün öldürülme teşebbüsüyle karşı karşıya. Neredeyse her üç günde bir kadın cinayeti işlendi. Almanya’da her üç kadından biri hayatında bir kez bile olsa şiddet gördü. Bu rakamlar bizi şoke ediyor. 2018’de 122 kadın kocası, sevgilisi veya eski koca ile eski sevgili tarafından öldürüldü. Şiddete karşı ‘Şiddetten Daha Güçlü’ adıyla yeni bir inisiyatif kuruldu. Geniş kapsamlı bir çalışma olacak. Almanya genelindeki tüm büyük kurum ve kuruluşlar da içinde olacak. Kadınlara ve erkeklere yönelik şiddet olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bunun için bir internet sayfası kuruldu. Buradan yardım alınacak yerler bulunuyor.”





FEDERAL BÜTÇEDEN 120 MİLYON EURO

Federal ve eyalet hükümetleriyle birlikte yerel yönetimler de kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla projeler hayata geçirmek için çalışmalarını hızlandıracak. Sadece federal bütçeden kadına şiddeti önleyici çalışmalar yürütebilmek adına 120 milyon Euro pay ayrıldı. Bu bütçeyle yeni sığınma evleri ve barınma yerleri açılması da planlanıyor. Almanya genelinde 350 kadın sığınma evi bulunuyor. Bu sayının yetersiz olduğu konusunda uzmanlar hem fikir. Sığınma evlerinin sayısının yetersiz olduğunu kabul eden Giffey, “Almanya genelinde sığınma evlerine ihtiyaç var. Hükümet olarak önümüzdeki dört yıl için her ay yaklaşık 30 milyon Euro ayrıldı. Bu para sığınma evlerinin kapasitesini artırmak ve yenilerini kurmak için kullanılacak” dedi.

Öte yandan eş ve sevgili şiddetine uğrayan erkelerin sayısında da artış oldu. Resmi kayıtlara geçen rakamlara göre Almanya’da geçen yıl yaklaşık 26 bin erkek eş ve sevgilisinden şiddet gördü.





'SIĞINMA EVLERİ DE YATAK SAYISI DA ÇOK AZ'

Berlin’de uzun yıllar kadınlara yönelik danışmanlık yapan, kadın sığınma evlerinde yönetici olarak çalışan ve şimdilerde İstanbul Sözleşmesi gereği senatörlük için proje hazırlayan Emsal Kılıç, ise şunları söyledi: “Almanya’da kadın sığınma evleri ve yatak sayısı çok az. İstanbul Sözleşmesi Almanya’ya sığınma evlerinde 12 binin üzerinde yatak bulundurmayı zorunlu kılıyor. Almanya imza attığı İstanbul Sözleşmesi’nin gereğini yerine getirmiyor. Almanya’da şiddete uğrayan kadınlar için hali hazırda ayrılan yatak sayısı yaklaşık 6 bin. İstanbul Sözleşmesi’nin dayatması üzerine Berlin Senatosu harekete geçti. Sığınma evleriyle ilgili bizden çalışma talep etti. Biz de ilgili projeyi sunduk şu anda inceleniyor.”