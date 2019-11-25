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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
25.11.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

‘Rakamlar korkutucu’

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‘Rakamlar korkutucu’

Almanya Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında kadınların uğradığı şiddet olaylarıyla ilgili raporu açıkladı. Geçen yıl 122 kadının eşleri, partnerleri, eski eşleri ya da eski partnerleri tarafından öldürüldüğünü belirten Giffey, şiddete uğrayan kadın ve erkeklerin toplam sayısını ise 140 bin 755 olarak açıkladı. Bakan Giffey toplantıda şunları söyledi:

“GEÇEN yıl şiddet kurbanı kadın sayısı arttı. Yaklaşık 114 bin kadın şiddet kurbanı oldu. 114 bin kadın dayak yedi, işkence gördü, hatta öldürüldü. Rakamlar korkutucu. Kadınlar, eşi veya sevgilisi tarafından her gün öldürülme teşebbüsüyle karşı karşıya. Neredeyse her üç günde bir kadın cinayeti işlendi. Almanya’da her üç kadından biri hayatında bir kez bile olsa şiddet gördü. Bu rakamlar bizi şoke ediyor. 2018’de 122 kadın kocası, sevgilisi veya eski koca ile eski sevgili tarafından öldürüldü. Şiddete karşı ‘Şiddetten Daha Güçlü’ adıyla yeni bir inisiyatif kuruldu. Geniş kapsamlı bir çalışma olacak. Almanya genelindeki tüm büyük kurum ve kuruluşlar da içinde olacak. Kadınlara ve erkeklere yönelik şiddet olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bunun için bir internet sayfası kuruldu. Buradan yardım alınacak yerler bulunuyor.”

‘Rakamlar korkutucu’

FEDERAL BÜTÇEDEN 120 MİLYON EURO
Federal ve eyalet hükümetleriyle birlikte yerel yönetimler de kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla projeler hayata geçirmek için çalışmalarını hızlandıracak. Sadece federal bütçeden kadına şiddeti önleyici çalışmalar yürütebilmek adına 120 milyon Euro pay ayrıldı. Bu bütçeyle yeni sığınma evleri ve barınma yerleri açılması da planlanıyor. Almanya genelinde 350 kadın sığınma evi bulunuyor. Bu sayının yetersiz olduğu konusunda uzmanlar hem fikir. Sığınma evlerinin sayısının yetersiz olduğunu kabul eden Giffey, “Almanya genelinde sığınma evlerine ihtiyaç var. Hükümet olarak önümüzdeki dört yıl için her ay yaklaşık 30 milyon Euro ayrıldı. Bu para sığınma evlerinin kapasitesini artırmak ve yenilerini kurmak için kullanılacak” dedi.
Öte yandan eş ve sevgili şiddetine uğrayan erkelerin sayısında da artış oldu. Resmi kayıtlara geçen rakamlara göre Almanya’da geçen yıl yaklaşık 26 bin erkek eş ve sevgilisinden şiddet gördü.

‘Rakamlar korkutucu’

'SIĞINMA EVLERİ DE YATAK SAYISI DA ÇOK AZ'
Berlin’de uzun yıllar kadınlara yönelik danışmanlık yapan, kadın sığınma evlerinde yönetici olarak çalışan ve şimdilerde İstanbul Sözleşmesi gereği senatörlük için proje hazırlayan Emsal Kılıç, ise şunları söyledi: “Almanya’da kadın sığınma evleri ve yatak sayısı çok az. İstanbul Sözleşmesi Almanya’ya sığınma evlerinde 12 binin üzerinde yatak bulundurmayı zorunlu kılıyor. Almanya imza attığı İstanbul Sözleşmesi’nin gereğini yerine getirmiyor. Almanya’da şiddete uğrayan kadınlar için hali hazırda ayrılan yatak sayısı yaklaşık 6 bin. İstanbul Sözleşmesi’nin dayatması üzerine Berlin Senatosu harekete geçti. Sığınma evleriyle ilgili bizden çalışma talep etti. Biz de ilgili projeyi sunduk şu anda inceleniyor.”

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