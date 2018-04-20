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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraflar arşiv
20.04.2018 - 19:45, Son Güncelleme:

Rahip kilisenin parasını kumarda kaybetti

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Rahip kilisenin parasını kumarda kaybetti

İtalya’nın Venedik kentinde bir rahibin, görevli olduğu kilisenin kasasından 500 bin Euro çalarak kumar oynadığı ortaya çıktı.

İTALYAN basınındaki haberlere göre Venedik’e bağlı Spinea kasabasında görev yapan rahip Don Flavio Gobbo, 2016 yılında ‘istirahate ihtiyacı olduğu’ gerekçesiyle izne ayrıldı. Rahibin izne çıkarılmasının gerçek nedeni ise aradan yaklaşık 2 yıl geçtikten sonra, birkaç gün önce ortaya çıktı.
Don Flavio Gobbo, kilisenin kasasından toplam 500 bin euro çalarak kumarda kaybetmişti. Kilise yönetimi de, cemaate gerçek nedeni açıklamadan rahibi uzaklaştırarak kumar bağımlılığı tedavisine başlamasını sağlamıştı.
Kumar bağımlısı rahip hakkında, zimmetine para geçirmekten soruşturma açılınca kilise yönetimi de Don Flavio’nun uzaklaştırılma nedenini açıklamak zorunda kaldı.
Kiliseden yapılan açıklamada, rahibin ‘patolojik kumar sorununu tedavi etmek için özel bir merkezde’ tutulduğu ve tedavinin ardından görevine döneceği belirtildi.

ÇALDIĞI PARAYI TAKSİTLE ÖDEYECEK
Kilise yönetimi, kumar bağımlılığının sanıldığından daha yaygın bir sorun olduğunu ve çoğunlukla görmezden gelindiğini de vurgulayarak, “Teşhis edildiğinde ise özel yardım, insani bir yaklaşım ve destek gerekir. Bu sorun genellikle görmezden gelinir ya da küçümsenir, tek başına içinden çıkılabileceği yanılgısına düşülür” denildi.
Don Flavio, ön duruşma hakimiyle anlaşma yoluna giderek tecilli 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rahip, kilise kasasından çaldığı parayı da taksitle ödemeyi taahhüt etti.
Rahibin, kilise kasasından çaldığı 500 bin euroyu kumara yatırdığı ve bu nedenle uzaklaştırıldığı haberine sosyal medyada, “Kilisenin yalan söylemesi ne tuhaf! Rahiplerin suç işlemesi ne tuhaf!”, “Kiliseye yaptığınız bağışlarla Don Flavio Gobbo’nun kötü alışkanlıkları için özel psikolog parasını ödediniz” gibi sarkastik yorumlar yapıldı.

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