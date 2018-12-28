‘Rafadan Tayfa’ gurbetçilerle buluşacak
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB), organizasyonuyla gerçekleşen Almanya’nın en büyük Türkçe kitap fuarı ‘19. Astec Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı bugün başlıyor.
KUZEY Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg kentindeki fuar, 6 Ocak’a kadar devam edecek. YTB’nin organizasyonu ile gerçekleştirilen fuarda, Almanya’daki Türk vatandaşlarının özellikle çocuk ve gençlerin kültürel bağlarının güçlendirilmesi hedefiyle etkinlikler düzenlenecek. Fuarda, TRT Çocuk’un sevilen animasyon çizgi filmi ‘Rafadan Tayfa’, ilk kez yurt dışındaki Türk vatandaşları ile buluşacak. Filmin, daha fazla kişiye ulaşması amacıyla 4-6 Ocak tarihlerinde farklı saatlerde 6 gösterimi yapılacak.
ZİYARETÇİLERE HEDİYELER
Fuarda çocuklar için ‘Çocuklarla Masal Saati’ adlı bir etkinlik düzenlenecek. Organizasyon çerçevesinde YTB’nin desteğiyle Avusturya’da yaşayan Türk vatandaşları tarafından kurulan ‘Tema Schau Tiyatro Grubu’, ‘Yeni Komşu’ adlı özel gösterimini sunacak. TRT’nin sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid’in oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu da fuarda ‘Gerçek ve Kurgu Arasında Abdülhamit’ başlıklı bir söyleşi yapacak. YTB standını ziyaret eden katılımcılara fuar boyunca özel hediyeler sunulacak. Tüm etkinlik ve programların ücretsiz olduğu fuarda TRT Çocuk Dergisi, ücretsiz dağıtılacak.
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