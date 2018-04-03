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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe
03.04.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

‘Radikal İslam, Almanya’ya ait değildir’

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‘Radikal İslam, Almanya’ya ait değildir’

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, “İslam Almanya’ya ait değildir” diyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in sözlerine karşılık “Radikal İslam, Almanya’ya ait değildir” dedi.

ALMANYA Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in “İslam, Almanya’ya ait değildir” açıklamasına mesafe koydu. Passauer Neue Presse gazetesine konuşan Müller, Seehofer’in açıklamasının toptancı bir yaklaşım olduğunu vurgulayarak Almanya’da dinlerin bütünlük ve barış içinde yaşadığını belirtti. Bakan Müller, “Hukuk düzenimizi inkâr eden Şeriat temelli radikal İslam’a ise Almanya’da yer yoktur” dedi. Müller, radikal akımlarla aralarına sınır koymanın Müslümanlara ve cemaatlerine düşen bir görev olduğunu da sözlerine ekledi.

ELEŞTİRİLER DEVAM EDİYOR
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer’in açıklamasına Berlin’de muhalefetten de eleştiriler gelmeye devam ediyor.
Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, Spiegel’e yaptığı açıklamada “Seehofer’i başlattığı tartışmalarla değil, göç, sınır dışı etme ve entegrasyon alanlarındaki çalışmalarıyla ölçeceklerini” söyledi. Lindner, hükümetin görevdeki ilk 100 gününü tamamladığında söylenenleri değil, yapılanları değerlendireceklerini dile getirdi.
Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Robert Habeck de Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada “Seehofer’in bakanlığının hakkını veremediğini ve görevinin yasaları, özgürlüğü ve Alman Anayasasını korumak olduğunu, din özgürlüğünün de Anayasada yer aldığını” söyledi.
Habeck, din özgürlüğünü sınırlayıcı ifadelerin gereksiz, hatta tehlikeli olduğunu sözlerine ekledi.

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