Radikal, daha radikal, aşırı radikal
Başlangıçta Avrupa ortak para birimi ‘Euro’ karşıtı olarak kurulan, mülteci ve yabancı düşmanı söylemlerle seçim zaferi yaşayan aşırı sağ parti AfD’nin hafta sonu Braunschweig kentinde parti kurultayı var Almanya’da gözler bu kurultaya çevrilmiş durumda.
RADİKALLER partiyi tamamen ele geçirmek için yarışacak. İki yıl önceki kurultayda hararetli bir milliyetçi konuşma yapan Doris von Sayn-Wittgenstein salonda delegeleri coşturmayı başarmış ve sadece bir oyla kaybetmişti.
Şimdi fanatik milliyetçi kanat kurultaya daha hazırlıklı gidiyor. Radikal kanattan iki kişi parti eş başkanlığı için adaylığını açıkladı.
KİM BUNLAR?
Parti eş başkanlarından Jörg Meuthen’in yeniden seçilmesi muhtemel görünüyor. Ancak iki yıl önceki kurultayda radikallere karşı son anda yarışa sürülen eş başkan Alexander Gauland’ın yerine kim seçilecek?
Gauland, AfD’nin tamamen radikallerin kontrolüne geçtiği görüntüsünü engellemek amacıyla her ihtimale karşı yedekte tutuluyor.
78 yaşındaki Gauland’ın yerine üç aday görünüyor.
Adaylardan biri; Federal Meclis milletvekili Gottfried Curio.
Meclisteki konuşmalarında mülteci göçünü, “Kitlesel göç, bıçaklılar göçüdür”, kapalı kadınları ise, “Konuşan siyah çuvallar” olarak adlandıran Gottfried Curio, AfD’nin en fanatik ajitatörleri arasında.
59 yaşındaki Curio, aşırı sağın Facebook ve YouTube yıldızı aynı zamanda. Adaylık başvurusunda, “Dünyanın kurtuluşu iyi işleyen milli bir Alman devletinin kurutuluşuyla başlar” diyor ve Almanya’nın tarihinin yeniden yazılmasını istiyor.
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İkinci aday ise Yahudi düşmanı tezleriyle tanınan Wolfgang Gedeon. Baden Württemberg eyalet milletvekili olan Gedeon hakkında partiden ihraç işlemi yürüyor. Gedeon, ‘Yeşil Komünizm ve Azınlıklar Diktatörlüğü’ adlı kitabında nazi dönemindeki Yahudi soykırımını “Batı’nın sivil dini” diye, Berlin’deki soykırım anıtını ise bir ‘yüz karası’ olarak niteliyor ve Yahudi soykırımını inkârı meşru ifade özgürlüğü olarak görüyor.
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Üçüncü aday ise Tino Chrupalla. 44 yaşındaki Chrupalla, doğulu ve Federal Meclis milletvekili. AfD’de radikal milliyetçi kanattan gelmiyor ve her ihtimale karşı yedekte tutulan Alexander Gauland’ın desteklediği aday.
Chrupalla kazanırsa, Gauland aday olmayacak. Ama Chrupalla da, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yıl dönümü vesilesiyle mecliste yaptığı konuşmada, Almanya’nın ‘Alman düşmanı duvarla’ bölündüğünü ve bundan Başbakan Angela Merkel’in sorumlu olduğu sözleriyle yoğun tepki çekti.
Kurultayda başka adayların da çıkması bekleniyor.
Kurultay, AfD’nin daha ne kadar radikalleştiğini gösterecek.
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