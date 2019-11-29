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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
29.11.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Radikal, daha radikal, aşırı radikal

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Radikal, daha radikal, aşırı radikal

Başlangıçta Avrupa ortak para birimi ‘Euro’ karşıtı olarak kurulan, mülteci ve yabancı düşmanı söylemlerle seçim zaferi yaşayan aşırı sağ parti AfD’nin hafta sonu Braunschweig kentinde parti kurultayı var Almanya’da gözler bu kurultaya çevrilmiş durumda.

Radikal, daha radikal, aşırı radikalRADİKALLER partiyi tamamen ele geçirmek için yarışacak. İki yıl önceki kurultayda hararetli bir milliyetçi konuşma yapan Doris von Sayn-Wittgenstein salonda delegeleri coşturmayı başarmış ve sadece bir oyla kaybetmişti.
Şimdi fanatik milliyetçi kanat kurultaya daha hazırlıklı gidiyor. Radikal kanattan iki kişi parti eş başkanlığı için adaylığını açıkladı.

KİM BUNLAR?
Parti eş başkanlarından Jörg Meuthen’in yeniden seçilmesi muhtemel görünüyor. Ancak iki yıl önceki kurultayda radikallere karşı son anda yarışa sürülen eş başkan Alexander Gauland’ın yerine kim seçilecek?
Gauland, AfD’nin tamamen radikallerin kontrolüne geçtiği görüntüsünü engellemek amacıyla her ihtimale karşı yedekte tutuluyor.
78 yaşındaki Gauland’ın yerine üç aday görünüyor.
Adaylardan biri; Federal Meclis milletvekili Gottfried Curio.
Meclisteki konuşmalarında mülteci göçünü, “Kitlesel göç, bıçaklılar göçüdür”, kapalı kadınları ise, “Konuşan siyah çuvallar” olarak adlandıran Gottfried Curio, AfD’nin en fanatik ajitatörleri arasında.
59 yaşındaki Curio, aşırı sağın Facebook ve YouTube yıldızı aynı zamanda. Adaylık başvurusunda, “Dünyanın kurtuluşu iyi işleyen milli bir Alman devletinin kurutuluşuyla başlar” diyor ve Almanya’nın tarihinin yeniden yazılmasını istiyor.

*

İkinci aday ise Yahudi düşmanı tezleriyle tanınan Wolfgang Gedeon. Baden Württemberg eyalet milletvekili olan Gedeon hakkında partiden ihraç işlemi yürüyor. Gedeon, ‘Yeşil Komünizm ve Azınlıklar Diktatörlüğü’ adlı kitabında nazi dönemindeki Yahudi soykırımını “Batı’nın sivil dini” diye, Berlin’deki soykırım anıtını ise bir ‘yüz karası’ olarak niteliyor ve Yahudi soykırımını inkârı meşru ifade özgürlüğü olarak görüyor.

*

Üçüncü aday ise Tino Chrupalla. 44 yaşındaki Chrupalla, doğulu ve Federal Meclis milletvekili. AfD’de radikal milliyetçi kanattan gelmiyor ve her ihtimale karşı yedekte tutulan Alexander Gauland’ın desteklediği aday.
Chrupalla kazanırsa, Gauland aday olmayacak. Ama Chrupalla da, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yıl dönümü vesilesiyle mecliste yaptığı konuşmada, Almanya’nın ‘Alman düşmanı duvarla’ bölündüğünü ve bundan Başbakan Angela Merkel’in sorumlu olduğu sözleriyle yoğun tepki çekti.
Kurultayda başka adayların da çıkması bekleniyor.
Kurultay, AfD’nin daha ne kadar radikalleştiğini gösterecek.

 

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