Putin’den karşı hamle: ‘Biz de sizinkileri sınır dışı edeceğiz’

UKRAYNA Zirvesi sonrası konuyla ilgili açıklama yapan Putin, “Bir kural var, siz bizim diplomatlarımızı sınır dışı ettiniz, biz de sizinkileri sınır dışı edeceğiz” dedi. Rusya’nın, 40 yaşındaki Çeçen asıllı Gürcü vatandaşı Zelimhan Kangoşvili cinayetiyle bir ilişkisinin olmadığını belirten Putin, “Berlin’de bir savaşçı öldürüldü. Acımasız ve kana susamış bir adam” diye konuştu. Putin, Kangoşvili’nin bir terörist ve 2010 yılında Moskova’daki metro saldırısını gerçekleştirenlerden biri olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Rusya’dan bilgi beklediklerini söyledi. Berlin’deki cinayet sonrası gerilen ilişkilerle ilgili Vladimir Putin’le görüştüklerini belirten Merkel, “Rusya’nın elindeki bilgileri bize vereceğini düşünüyorum” dedi.

Zelimhan Kangoşvili, ağustos ayında Tiergarten’daki parkta bankta oturduğu sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Kafasına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamını yitiren Kangoşvili’nin katil zanlısı olarak bir şüpheli yakalanmıştı. Şüpheli suçunu itiraf etmiş ve ifadesinde suç aleti tabancayı kanala attığını söylemişti.