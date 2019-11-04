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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
04.11.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

‘Psikolojik şiddet de baskı kurma şeklidir’

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‘Psikolojik şiddet de baskı kurma şeklidir’

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi’ndeki konferans salonunda düzenlenen seminerde DİTİB Yönetim Kurulu üyesi psikolog Dr. Emine Seçmez, ideal aile içi iletişim için fertlere düşen sorumluluklar, evlilikte iletişim engelleri ve çözüm yollarıyla aile içi şiddet konusunda bilgi verdi.

EVLİLİKTE sevgi ve saygının önemine değinen Seçmez, “Evlilikte sevgi ve saygı kadar birbirini anlamaya çalışmak da önemlidir. Kendisini karşıdakinin yerine koyabilmek. Aslında sevmek emek vermektir. Evlilikte sevmek önemli ama evliliği, aileyi sağlıklı yürütebilmek için başka beceriler de edinmeniz gerekiyor, tek başına sevmek yeterli olmuyor. Evlilik kaybetmemek için emek sarf edilmesi gereken bir kurum” diye konuştu.

‘Psikolojik şiddet de baskı kurma şeklidir’

‘ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ’
Aile içi şiddetin son yıllarda arttığına dikkat çeken Seçmez, şöyle konuştu: “Şiddeti hak etti diyen bir zihniyet asla kabul edilemez. Evet, yaptırım uygulamayı hak edebilir birileri. Bir eşin belli problemlerden dolayı boşanma hakkı vardır. Hem dinimiz hem de hukuk sistemimiz bu hakkı vermiştir. Bu hak kullanılabilinir. Ne kadının ne de erkeğin şiddet uygulama hakkı yoktur. Aile içi şiddet dediğimizde sadece erkeklerin kadınlara uyguladığı şiddetten bahsetmiyorum, aynı zamanda kadınların erkeğe uyguladığı şiddetten de bahsediyorum. Bu illaki bedensel şiddet olmak zorunda değil, zaman zaman psikolojik şiddet de baskı kurma şeklidir. Şiddet erkeğe de kadına da yapılsa kabul edilemez.” Yaklaşık iki saat süren seminerin ardından Seçmez, katılımcıların sorularını yanıtladı.

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