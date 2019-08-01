Psikiyatrik hücreye konuldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriPsikiyatrik hücreye konuldu
GeriAvrupa Psikiyatrik hücreye konuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLİN / FOTOĞRAF: dpa-SAH Zürih 2017 yıllık raporu
01.08.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Psikiyatrik hücreye konuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Psikiyatrik hücreye konuldu

Frankfurt’ta 8 yaşındaki çocuğu trenin iterek ölümüne yol açan Eritreli Habte A. aşırı derecede psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle psikiyatri kliniğinde hücreye konuldu. Eritreli’nin konulduğu hücrede güvenlik nedeniyle ne mobilya var ne de alaturka tuvalet.

HEM kendisine hem de psikiyatri kliniğinde yatanlara zarar vermemesi için tamamen izole bir hücreye konulan Habte A., 24 saat boyunca gözetim altında tutuluyor. Eritreli’nin hücresinde kendisine zarar vermemesi için hiç mobilya konulmadı, yer yatağı ve alafranga tuvalet var. Günde sadece bir saat hücreden çıkmasına gardiyan ve doktor kontrolünde izin veriliyor.

Psikiyatrik hücreye konuldu

GÖZETİM ALTINA TUTULACAK
Sabah saat 06.00’da kahvaltısı 18.00’de akşam yemeği verilen Habte A. parasını ödemek şartıyla isterse dışarıdan yemek siparişi verebilecek. Habte A.’nın durumunda bir davranış bozukluğu olup olmadığı anlaşılana kadar psikiyatri kliniğindeki hücrede tutulacak. Eritreli’nin psikolojik durumu incelendikten sonra cezaevine konup konmayacağına kararı verilecek.

Uyum örneği nasıl çocuk katili oldu
Uyum örneği nasıl çocuk katili oldu?

Psikiyatrik hücreye konuldu

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Psikiyatrik hücreye konuldu
Asap Rocky davasında iki görgü tanığı videoyla ifade verecek
Kokain dolu konteynerde ‘Sıcaktan ölecez’ deyip kendilerini ihbar etti
Norveç’te heyelan: 1 kişi öldü, 10 kişi kayıp