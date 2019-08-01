Psikiyatrik hücreye konuldu
Frankfurt’ta 8 yaşındaki çocuğu trenin iterek ölümüne yol açan Eritreli Habte A. aşırı derecede psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle psikiyatri kliniğinde hücreye konuldu. Eritreli’nin konulduğu hücrede güvenlik nedeniyle ne mobilya var ne de alaturka tuvalet.
HEM kendisine hem de psikiyatri kliniğinde yatanlara zarar vermemesi için tamamen izole bir hücreye konulan Habte A., 24 saat boyunca gözetim altında tutuluyor. Eritreli’nin hücresinde kendisine zarar vermemesi için hiç mobilya konulmadı, yer yatağı ve alafranga tuvalet var. Günde sadece bir saat hücreden çıkmasına gardiyan ve doktor kontrolünde izin veriliyor.
GÖZETİM ALTINA TUTULACAK
Sabah saat 06.00’da kahvaltısı 18.00’de akşam yemeği verilen Habte A. parasını ödemek şartıyla isterse dışarıdan yemek siparişi verebilecek. Habte A.’nın durumunda bir davranış bozukluğu olup olmadığı anlaşılana kadar psikiyatri kliniğindeki hücrede tutulacak. Eritreli’nin psikolojik durumu incelendikten sonra cezaevine konup konmayacağına kararı verilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle