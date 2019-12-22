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PSG'den Juve'ye takas teklifi: Emre Can!
İtalya Serie A'yı son yıllarda domine eden Juventus, Emre Can'ı Paris Saint-Germain'den Leandro Paredes ile takaslama teklifine sıcak bakıyor.
Sky Italia'da yer alan habere göre; Liverpool'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Emre Can, bu sezon takımın başına Maurizio Sarri'nin geçmesinin ardından gözden düştü ve UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna da yazılmadı. Serie A'da da fazla forma şansı bulamayan Emre Can, kulübe ayrılma talebini iletti.
Emre Can, bu sezon sadece 7 maçta 272 dakika süre alabildi.
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