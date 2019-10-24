‘Protestolar refahın bir göstergesidir’
CDU Federal Yönetim Kurulu üyesi ve Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyalet Uyum Bakanlığı Müsteşarı Serap Güler, sokak gösterilerinin ülkelerin refah ve ekonomik gelişimiyle bağlantılı olduğunu belirterek, sokaklarda eylem yapan gençlerden uzlaşmacı olmalarını istedi.
DIE Welt gazetesine konuyla ilgili makale kaleme alan Güler “Protestolar refahın bir göstergesidir” dedi. Güler, Almanya’da ve bazı gelişmiş ülkelerde gençler iklim için sokağa çıkarken, Yunanistan ve İspanya’da ise işsizliğe tepki göstermek için eylemler yaptığını belirtti. Sarı yeleklilerin Fransa’da artan benzin fiyatların protesto amacıyla sokağa çıktığın kaydeden Güler, “Gençlerimizin sokaklarda yaptıkları gösterilere yönelik tüm sempati ve empatime rağmen onların uzlaşmaz tavırlarının ülkemizin refahına uygun olmadığını hatırlatmak istiyorum” dedi.
‘SORUMLULUĞUMUZ ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ KORUMAK’
Gençlerin aşırı sekter davranmamalarını da isteyen Güler, Almanya’daki refah düzeyinin gençlere protesto yapma özgürlüğü verdiğini de kaydetti. Güler gençlere “Bizim size karşı sorumluluğumuz, sizin sahip olduğunuz refah ve özgürlüğü korumaktır. Sizin de dünyada çok sayıda bulunan yaşıtlarınıza karşı sorumluluğunuz, onların da bir gün sizin sahip olduğunuz refaha ve özgürlüğe erişmesini istemenizdir” dedi.
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