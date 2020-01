Programı belli oldu, biletler tükendi

SAY, dünyanın önde gelen oda orkestralarından ‘Akademy of St Martin in the Fields’le birlikte gerçekleştireceği Almanya konserlerinde Wolfgang Amadeus Mozart, Bela Bartok gibi sevdiği bestecilerin eserleriyle birlikte kendi bestelediği piyano konçertolarından ‘İpek Yolu’nu ve ‘Yürüyen Köşk’ü de icra edecek. Müzik eğitiminin önemli bir bölümünü gerçekleştirdiği Almanya’nın büyük müzik festivallerine sık sık davet edilen, ülkenin saygın müzik ödüllerinin sahibi olan sanatçının önümüzdeki konserlerinden bazılarının biletleri şimdiden tükendi.

Fazıl Say’ın 25 Ocak cumartesi günü Atina konserinden sonraki Almanya programı şöyle: 27 Ocak Köln-Kölner Philhormony, 28 Ocak Berlin-Konzerthaus, 1 Şubat Friedrichshafen-Graf Zeppelinhaus, 3 Şubat Wiesbaden-Kurhaus, 4 Şubat Frankfurt-Alte Oper, 5 Şubat Düsseldorf-Tonhalle, 6 Şubat Hannover-Congress Zentrum, 7-8 Şubat Hamburg-Elbphilhormonie, 8 Mart Münih-Prinzregententheather, 20-21-22 Mart Mainz-Staatstheater ve Akademie der Wissenschaften und der Literatur.

Say’ın mart ayı programı içinde İsviçre, Slovenya, İngiltere, İskoçya, İrlanda ve Türkiye’de Ankara ve İstanbul konserleri de yer alıyor.