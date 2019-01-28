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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN
28.01.2019 - 18:44, Son Güncelleme:

Profesörler TV’de dizeli tartışırken birbirine girdi: Nitrikasitten öleni henüz görmedim

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Profesörler TV’de dizeli tartışırken birbirine girdi: Nitrikasitten öleni henüz görmedim

Almanya, dizel motorlu araçların trafikten yasaklanmasını tartışmaya devam ederken konunun uzmanları televizyonda birbirine girdi.

ANNE Will’in ARD’de kendi ismiyle yayınlanan programı dizel kavgasına sahne oldu. Programa Yeşiller Eşbaşkanı Annalena Baerbock, Federal Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Steffen Bilger, FDP Çevre Politikaları Sözcüsü Judith Skudelny, dizel araçların yasaklanmasını isteyen ve bu yönde Avrupa Birliği’ne rapor hazırlayan Prof. Heinz Erich Wichmann ile dizel motorlu araçların çevreyi kirletmediğini savunan ve bu yönde rapor hazırlayan Prof. Dieter Köhler katıldı.

Profesörler TV’de dizeli tartışırken birbirine girdi: Nitrikasitten öleni henüz görmedim

BİLGİSİZLİKLE SUÇLADI
Yeşiller Eşbaşkanı, dizel motorlu otomobillerin çevre kirliliği yarattığını savunarak “Hamile kadınların, çocukların ve hastaların temiz hava solumaya hakları var” derken Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı ise Almanya’nın havasının son yıllardaki en temiz hava olduğunu savunarak Yeşillerli politikacının açıklamalarına karşı çıktı. Müsteşar, akciğer uzmanı 100 doktorun, dizel motorlu araçlar lehine verdiği raporu da hatırlattı. Asıl tartışma ise Prof. Wichmann ve Prof Köhler arasında yaşandı. Köhler, yasak savunucularını “Ben daha nitrikasitten ölen kimseyi görmedim” diyerek sert çıkış yaptı. Köhler, AB’nin getirdiği sınırlamanın da bilimsel olmadığını iddia etti. Wichmann ise Köhler’i bilgisizlikle suçladı.

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