Prof. Ortaylı, Londra’da 19 Mayıs’ın önemini anlatacak
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Londra’da 19 Mayıs’ta ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadelenin İlk Adımı: 19 Mayıs 1919’ konulu bir konferans verecek. İftar yemeği ve müzik dinletisi de içeren program, Hilton London Kensington Hotel’de yapılacak.
İNGİLTERE Türk toplumu 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çanakkale Anma Platformu’nun düzenleyeceği programda, ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadelenin İlk Adımı: 19 Mayıs 1919’ konulu bir konferans verecek. İftar yemeğinin de yer aldığı programda İstanbul’dan Esintiler Grubu, piyanist Yağız İlhan ve soprano Ethem Demir, kahramanlık türküleri ve marşlar seslendirecek. Prof. Dr. İlber Ortaylı, programda 19 Mayıs 1919’un tarihimizdeki önemini anlatacak.
19 Mayıs Pazar günü saat 18.30’da, Hilton London Kensington Hotel’de düzenlenecek programa katılmak isteyenler kişi başı 55 sterlin ödeyerek yer ayırtabilecek.
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