Prof. Ortaylı, Londra’da 19 Mayıs’ın önemini anlatacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriProf. Ortaylı, Londra’da 19 Mayıs’ın önemini anlatacak
GeriAvrupa Prof. Ortaylı, Londra’da 19 Mayıs’ın önemini anlatacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
02.05.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Prof. Ortaylı, Londra’da 19 Mayıs’ın önemini anlatacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Prof. Ortaylı, Londra’da 19 Mayıs’ın önemini anlatacak

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Londra’da 19 Mayıs’ta ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadelenin İlk Adımı: 19 Mayıs 1919’ konulu bir konferans verecek. İftar yemeği ve müzik dinletisi de içeren program, Hilton London Kensington Hotel’de yapılacak.

İNGİLTERE Türk toplumu 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çanakkale Anma Platformu’nun düzenleyeceği programda, ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadelenin İlk Adımı: 19 Mayıs 1919’ konulu bir konferans verecek. İftar yemeğinin de yer aldığı programda İstanbul’dan Esintiler Grubu, piyanist Yağız İlhan ve soprano Ethem Demir, kahramanlık türküleri ve marşlar seslendirecek. Prof. Dr. İlber Ortaylı, programda 19 Mayıs 1919’un tarihimizdeki önemini anlatacak.
19 Mayıs Pazar günü saat 18.30’da, Hilton London Kensington Hotel’de düzenlenecek programa katılmak isteyenler kişi başı 55 sterlin ödeyerek yer ayırtabilecek.

Prof. Ortaylı, Londra’da 19 Mayıs’ın önemini anlatacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

1 Mayıs olayları

‘Kamulaştıralım’ dedi, kıyamet koptu

Dananın kuyruğu bu hafta kopar mı?

Eve balkondan girmek istedi, canından oldu