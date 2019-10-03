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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
FRANKFURT
03.10.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Prof. Dr. Sezgin sade törenle anıldı

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Prof. Dr. Sezgin sade törenle anıldı

Çalışmalarıyla doğu ile batı arasında bir köprü oluşturan, dünya çapında tanınmış İslam bilim tarihi araştırmacısı, merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin için Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann’ın ev sahipliğinde tarihi Frankfurt Belediyesi İmparator Sarayı’nda sade bir anma töreni düzenlendi.

FRANKFURT Yabancılar Meclisi'nin girişimiyle gerçekleşen anma törenine, Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, Frankfurt Muavin Konsolosu Kadir Orhun Poyraz, Hessen Bilim Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar, İstanbul Fuat Sezgin Bilim ve Teknoloji Müzesi ve Vakfı Görevlisi Dr. Detlev Quintern, Heusenstamm Belediye Başkanı Halil Öztas, Prof. Dr. Şükrettin Güldütuna, MÜSİAD Hessen Başkanı Muhsin Kıdık, Kadınlar için Sosyal Hizmetler Kuruluşu Başkanı Ayten Kılıçarslan, UID Hessen Başkanı Erkan Arslan, Hessen Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Yelda Acar Gösterişli, ATİB Onursal Başkanı Musa Serdar Çelebi, Frankfurt Belediye Meclisi ve Yabancılar Meclisi üyelerinin aralarında olduğu davetliler katıldı.

Prof. Dr. Sezgin sade törenle anıldı
DOĞU İLE BATI ARASINDA KÖPRÜ OLDU
Kuday Şahinalp’ın ney dinletisiyle başlayan anma etkinliğinde Frankfurt Belediye Başkanı Feldmann, Muavin Konsolos Kadir Poyraz, Fuat Sezgin’i yakından tanıyan aile dostu Prof. Dr. Şükrettin Güldütuna ve İstanbul Fuat Sezgin İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Vakfı Görevlisi Dr. Detlev Quintern, bilim insanı Prof. Dr. Sezgin’i anlattılar. Konuşmacılar Sezgin’in 1960’lı yılların başlarında İstanbul Üniversitesi’nden uzaklaştırılışıyla başlayan ve Frankfurt’ta hayatının son dönemlerine kadar devam eden, adeta doğu ile batı arasında bir köprü oluşturan, İslam bilim tarihi alanındaki çalışmalarını örnekleriyle tanıtıp hayatının son döneminde şahsına ait kütüphanesini Türkiye’ye nakletmesi esnasında karşılaştığı ve kısmen dava konusu olan zorluklara değindiler. Fuat Sezgin’in bilimsel mirasının sahiplenildiği Gülhane Parkı’nda kurulu İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ve Arastırması Vakfı hakkında bilgi verdiler. Anma töreninde Türk mutfağından oluşan açık büfe ikramı da sunuldu.

Prof. Dr. Sezgin sade törenle anıldı'İSLAM İLAHİYATI BÖLÜMLERİ SAHİP ÇIKMALI'
Fuat Sezgin´i anma etkinliğiyle ilgili bir değerlendirme yapan Frankfurt Yabancılar Meclisi Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Kurt, girişimlerine Belediye Başkanı Peter Feldmann’ın sahip çıkmasına duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dr. Kurt, Sezgin’in bıraktığı doğu ile batı arasında köprü oluşturan kültürel ve bilimsel mirasın tarihi Türk-Alman dostluğunun pekişmesine de önemli katkıda bulunduğunu söyledi. Hessen üniversitelerindeki İslam İlahiyatı bölümlerinin de mirasa sahip çıkmaları gerektiğini vurgulayan Dr. Kurt, bu yönde Frankfurt Belediyesi’nin de desteklediği önerge verdiklerini açıkladı.

 

 

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