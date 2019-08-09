Prof. Dinçer yeniden rektör

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriProf. Dinçer yeniden rektör
GeriAvrupa Prof. Dinçer yeniden rektör
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
09.08.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Prof. Dinçer yeniden rektör

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Prof. Dinçer yeniden rektör

Haziran 2015’ten beri Yaşar Üniversitesi rektörlüğü görevini sürdüren Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin kararnamesiyle yeniden atandı.

REKTÖR Dinçer, üniversitenin atılımlarını önceki döneminde de olduğu gibi ‘Bilim, Birlik, Başarı’ ilkesi doğrultusunda kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. Prof. Dinçer, “Yaşar Üniversitesi, İzmir ve Ege’de olduğu kadar Türkiye genelinde ve yurt dışında da yükselen bir değer olmayı sürdürecek. Üniversitemizi bugünlere getiren başta kurucumuz ve Onursal Başkanımız Sayın Selçuk Yaşar’a olmak üzere Yaşar Ailesi’ne, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ne ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Prof. Dinçer yeniden rektör

‘BİRÇOK ÖDÜL ALDIK’
Dinçer, şöyle devam etti: “Üniversiteler, dinamik yapıları gereği, sürekli gelişerek ve dönüşerek var olurlar. Biz de bunun en güzel örneğiyiz. Geçirdiğimiz yıllar içinde, çok güzel projelere imzalar attık, yerel yönetimlerle verimli iş birlikleri gerçekleştirdik, halen devam eden projelerimizle de sosyal sorumluluk konusunda üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyoruz. Spor alanında elde ettiğimiz başarılarla, üniversite-sanayi iş birliği projeleriyle, kent markalaşmasına verilen desteklerle, film festivalleriyle, muhteşem konserlerle, Avrupa Birliği projeleriyle, engelsiz çalışmalarımızla, bilim, sanat ve tasarım alanlarında aldığımız birçok ödül aldık. Yerel ve küresel anlamda toplumun gelişmesine katkıda bulunan bir üniversite olma misyonuyla çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
El Prat Havalimanı’nda süresiz grev var!
Prof. Dinçer yeniden rektör
BlueRock’ı 600 milyon dolara satın alıyor
Sadece Düsseldorf’ta 1 milyon izmarit yere atılıyor