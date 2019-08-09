Prof. Dinçer yeniden rektör
Haziran 2015’ten beri Yaşar Üniversitesi rektörlüğü görevini sürdüren Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin kararnamesiyle yeniden atandı.
REKTÖR Dinçer, üniversitenin atılımlarını önceki döneminde de olduğu gibi ‘Bilim, Birlik, Başarı’ ilkesi doğrultusunda kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. Prof. Dinçer, “Yaşar Üniversitesi, İzmir ve Ege’de olduğu kadar Türkiye genelinde ve yurt dışında da yükselen bir değer olmayı sürdürecek. Üniversitemizi bugünlere getiren başta kurucumuz ve Onursal Başkanımız Sayın Selçuk Yaşar’a olmak üzere Yaşar Ailesi’ne, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ne ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.
‘BİRÇOK ÖDÜL ALDIK’
Dinçer, şöyle devam etti: “Üniversiteler, dinamik yapıları gereği, sürekli gelişerek ve dönüşerek var olurlar. Biz de bunun en güzel örneğiyiz. Geçirdiğimiz yıllar içinde, çok güzel projelere imzalar attık, yerel yönetimlerle verimli iş birlikleri gerçekleştirdik, halen devam eden projelerimizle de sosyal sorumluluk konusunda üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyoruz. Spor alanında elde ettiğimiz başarılarla, üniversite-sanayi iş birliği projeleriyle, kent markalaşmasına verilen desteklerle, film festivalleriyle, muhteşem konserlerle, Avrupa Birliği projeleriyle, engelsiz çalışmalarımızla, bilim, sanat ve tasarım alanlarında aldığımız birçok ödül aldık. Yerel ve küresel anlamda toplumun gelişmesine katkıda bulunan bir üniversite olma misyonuyla çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.”
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