Prof. Köhler’e göre ‘dizel yasağı’ saçma!

DİZEL skandalı, otomobil üreticilerini, siyasetçileri ve araç sahiplerini karşı karşıya getirdi. Dizel otomobillerin emisyon değerleriyle oynanması skandalının ardından Almanya’da idari mahkemeler başta Hamburg olmak üzere birçok kent merkezinde dizel araçlara trafiğe çıkma yasağı kararı aldı. Bu yasak da sürücüleri korkuttu. Yasağın, ileride emisyon salınımı düşük olan Euro 6 modelleri de kapsayabileceği iddiaları ise dizel motorlu araç satışının neredeyse durmasına neden oldu. Dizel yasağının yasal temeli çevre kirliliğine karşı AB Komisyonu’nun koyduğu nitrik asit değerleri sınırı. AB içinde nitrik asit değerleri sınırı açık havada yılda ortalama metreküp başına 40 mikrogram.

Trafikteki dizel motorlu araçlar yüzde 72.5 oranla nitrik asidin yükselmesine neden olan en önemli sebeplerden biri. Kısa adı NO2 olan nitrik asit çevreye ve insan sağlığına zararlı. Solunum yollarını ve kalp damar sistemini tahriş ediyor.

EVDEKİ ORAN DAHA ÇOK

Frauenhofer Enstitüsü tarafından yapılan araştırma sonucuna göre evlerdeki nitrik asit oranı dışarıdakinin iki katı daha yüksek. Evde bir mum yakıldığında 10 dakika içinde odadaki nitrik asit oranı metreküp başına 140 mikrograma ulaşıyor. Doğalgazlı ocakta makarna pişirmek 15 dakika içinde nitrik asit oranını metreküp başına bin 300 mikrograma çıkarıyor. Nedeni yanıcı gaz. Evlerde nitrik asit oranı metreküp başına ortalama 80 mikrogram. Sokakta nitrik asit değerleri sınırı ise metreküp başına 40 mikrogram.

GERÇEKLE BAĞDAŞMIYOR

Alman televizyon kanalı ARD’nin ‘Hart aber fair’ (Acı ama gerçek) adlı tartışma programına katılan akciğer hastalıkları uzmanı Prof. Dieter Köhler, dışarıda nitrik asit değerler sınırının saçma olduğunu ve bilimsel bir araştırmaya dayanmadığını söyledi. Prof. Köhler, bu nedenle dizel yasağının gerçekle bağdaşmadığını, iki kat daha yüksek nitrik asit değerinin sağlığa sıfır zararı bulunduğunu ifade etti. Sigara tiryakilerinin milyonlarca daha güçlü nitrik asit teneffüs ettiğini belirten Prof. Köhler, “Elbette sigara sağlığa zararlı. Ama nitrik asit eğer o kadar tehlikeli olsaydı, o zaman bir sigara tiryakisinin birkaç hafta içinde ölmesi gerekir” dedi.



ARD’de yayınlanan ‘Hart aber fair’ (Acı ama gerçek) adlı açık oturuma Otomobil Üreticileri Birliği Başkanı Bernd Mattes, Alman Çevre Örgütü Başkanvekili Barbara Metz, akciğer hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Dieter Köhler, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke ve Yeşiller eski eş başkanı Cem Özdemir katıldı. Programın sunuculuğunu ise Frank Plasberg yaptı. (Soldan sağa)

KARAR TAVSİYE ÜZERİNE

Avrupa ülkelerinde nitrik asit oranını metreküp başına 40 mikrogramla sınırlanması hangi araştırmaya dayanıyor? Dünya Sağlık Örgütü (WHO) çocuk sağlığıyla ilgili hava kirliliği üzerine biri 1993, diğeri ise 1980’li yıllarda olmak üzere iki araştırma yapıyor. WHO, bu araştırmadan hareketle açık havadaki nitrik asit oranının metreküp başına 40 mikrogramla sınırlı tutulmasını tavsiye ediyor. AB Komisyonu, WHO’nun tavsiyesi üzerine bu kararı alıyor. Prof. Köhler, AB’nin nitrik asit değerleri sınırını gözden geçirmesi için bilimsel araştırmacılardan topladığı imzaları çarşamba günü kamuoyuna açıklayacak.

‘O KONUYA SONRA GELECEĞİZ’

Prof. Köhler’in sözlerine Alman Çevre Örgütü Başkanvekili Barbara Metz sessiz kalmadı. Metz, dizel ve çevreye zararı üzerine çok yeni araştırmalar yapıldığını, AB’nin 40 mikrogram nitrik asit sınırını 2008’de ABD’den aldığını söyledi. Cem Özdemir ise konuyu emisyon gazı skandalına götürmek isteyince, sunucu Plasberg müdahale etti. Plasberg, Özdemir’e “Siz değerli bir konuksunuz. Ama iş bölümü yapalım. O konuya sonra geleceğiz” dedi. Cem Özdemir bunun üzerine nitrik asit sınırının İsviçre’de 30, Avusturya’da 35 mikrogram olduğuna işaret etti. Sunucu Plasberg bu sefer de, “Ama Kaliforniya’da 57 mikrogram” diye araya girdi.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke de Almanya’da son 20 yılda nitrik asit miktarını yüzde 50 düşürdüklerini söyledi. Otomobil Üreticileri Birliği Başkanı Bernd Mattes ise sunucu Plasberg’in, ABD’de hava kirliliğine karşı parçalar üreten Alman şirketlerinin Almanya’da bunu yapmamasını eleştirerek, “Zorlamak mı gerekiyor?” sorusuna cevap vermekte zorlandı.