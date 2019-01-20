Pres makinesine sıkışan Türk işçinin cenazesi Türkiye’ye gönderildi
Almanya’nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Bretten kasabasında çalıştığı metal fabrikasında pres makinasına sıkışan 52 yaşındaki Hasan Peker, hayatını kaybetti. Peker’in cenazesi İstanbul’a toprağa verilmek üzere uçakla Türkiye’ye gönderildi.
BRETTEN kasabasındaki metal fabrikasının pres makinasında çalışan Türk işci Hasan Peker, pazartesi sabah vardiyasında işe başladıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. İş arkadaşlarının ambulans ve polise haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler, iş kazası geçiren Peker’in hayatını kaybettiğini tespit etti.
EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI
Karlsruhe savcılığı iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatırken yapılan otopsinin ardından DİTİB Bruchsal Sultan Ahmet Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Yakınları ve arkadaşlarının katıldığı törende ailesi, evli ve iki çocuk babası Peker için gözyaşı döktü.
Peker’in cenazesi memleketleri İstanbul’a toprağa verilmek üzere uçakla Türkiye’ye gönderildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle