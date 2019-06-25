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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe
25.06.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Prens ile Düşes’in yeni evinin tadilatı, İngilizlere 2,4 milyon sterline mal oldu

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Prens ile Düşes’in yeni evinin tadilatı, İngilizlere 2,4 milyon sterline mal oldu

Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle’ın nisan ayında taşındıkları evin tadilatı, vergi mükelleflerine 2,4 milyon sterline (yaklaşık 3 milyon dolar) mal oldu.

Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle’ın yeni evleri, Windsor Sarayı yakınlarındaki Frogmore Cottage, beş ev birleştirilerek genişletildi. Evin iç dekorasyonunun masrafları çift tarafından karşılandı.
2018-19 döneminde Hazine, Kraliçe 2’nci Elizabeth’e 82 milyon sterlin kaynak aktardı. Bu paranın 33 milyon doları Buckingham Sarayı’nın tadilatında kullanılacak.

Prens ile Düşes’in yeni evinin tadilatı, İngilizlere 2,4 milyon sterline mal oldu


Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre Kraliçe’nin geçen yılki harcamaları 67 milyon sterlin oldu. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 41’lik bir artış anlamına geliyor.
Paranın büyük bölümü yine Buckingham Sarayı ve kraliyet ailesine ait diğer konutların tamirinde kullanıldı.

Prens ile Düşes’in yeni evinin tadilatı, İngilizlere 2,4 milyon sterline mal oldu

NEDEN KENDİLERİ KARŞILAMADI
BBC muhabiri Jonny Diamond, kraliyet ailesinin harcamalarının kamuoyunda hassas bir konu olduğunu, Buckingham Sarayı’nın evin masraflarını da bu yüzden açıkladığına dikkat çekiyor.
Diamond, “Şimdi çiftin neden Kensington Sarayı’ndan ayrıldığı ve bunu gerçekten çok istedilerse taşındıkları evin tadilatının masraflarını neden kendilerinin karşılamadığı sorulacak” dedi.
Çiftin 6 Mayıs’ta Archie adını verdikleri bir oğulları olmuştu.

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