Premier Lig’in en hızlı gol rekoru kırıldı: 7 saniye...
Southampton’ın İrlandalı golcüsü Shane Long, salı günü takımının Watford ile oynadığı maçta İngiltere’de Premier Lig tarihinin en hızlı golünü atarak tarihe geçti.
SHANE Long, 7 saniye 69 salisede topu fileleri gönderdi. Karşılaşma ise Andre Gray’in 90. dakikada attığı golle 1-1 bitti. 32 yaşındaki Shane Long maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “Menajerimiz maça hızlı başlamamızı ve rakibimizi baskı altında tutmamızı istemişti” dedi.
İrlandalı golcü bu sezon şu ana kadar 3’ü son 4 maçta olmak üzere 4 gol attı.
ÖNCEKİ REKOR 9 SANİYE 85 SALİSEYDİ
İngiltere Premier Ligi’nde en hızlı gol rekoru daha önce Tottenham Hotspur’un defans oyuncusu Ledley King’e aitti. Ledley King, 2000 yılında takımının Bradford ile oynadığı maçta 9 saniye 82 salisede topu filelere göndermişti. King ise rekorunun kırıldığı dakikalarda İngiltere Premier Ligi’nde salı akşamının bir diğer maçı olan Tottenham-Brighton maçını stadyumda izliyordu.
Tottenham 3 hafta önce açılan yeni stadyumundaki maçı 1-0 kazanarak Premier Lig’de son 3 haftaya 3. sırada girdi.
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