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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Arşiv
20.07.2018 - 17:52, Son Güncelleme:

Poundworld, 190 mağazasını kapatma kararı aldı

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Poundworld, 190 mağazasını kapatma kararı aldı

Uzun süredir devam eden mali sıkıntıları nedeniyle yönetimine kayyum atanan İngiltere’nin önde gelen indirimli satış mağazalarından Poundworld, 190 mağazasını kapatma kararı aldı.

POUNDWORLD’ün İngiltere’deki bütün mağazaları, 10 Ağustos’ta kapatılacak. Şirket daha önce toplam 335 mağazasından 145’ini kapatmakmıştı. Son mağaza kapatma kararının ardından işten çıkarılanların sayısı 5 bin 100’e ulaşmış olacak. 

Bu hafta İngiltere’nin lüks Arjantin restoran zincirlerinden Goucho ise yönetimine kayyum atanması için başvuruda bulunmuş ve bünyesinde ‘Cau’ adı altında faaliyet gösteren 22 restoranın kapatılacağını duyurmuştu.
İngiltere’de dünyaca ünlü perakende zincirleri, tüketici taleplerindeki değişim, İngiliz sterlinindeki değer kaybı, ithal ürün fiyatlarındaki artış, üretim ve tedarik maliyetlerinde rekabetin sürdürülememesi gibi nedenlerle zor bir dönemden geçiyor.
Brexit’in artırdığı ekonomik riskler ise hane halkının satın alım gücünü baskılıyor. Ayakta kalmanın yollarını arayan perakende zincirleri, çareyi önce mağaza kapatmakta, çalışanlarını işten çıkarmakta ya da borçlarını yeniden yapılandırmakta buluyor. Söz konusu adımların yetersiz kalması durumunda ise kaçınılmaz olarak perakende şirketlerinin yönetimi kayyuma devrediliyor ve satış sürecine giriliyor.

GEÇEN YIL 5.855 MAĞAZA KAPANDI
PricewaterhouseCoopers (PwC) için Local Data Company (LDC) tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere’de geçen yıl 5 bin 855 mağaza kapandı.
Kapanan mağazaların yaklaşık bin 700’ünü perakende zincirlerine ait mağazalar oluşturuyor.
Merkezi Londra’da bulunan Moore Stephens muhasebe şirketinin şubat ayında yayımladığı verilere göre, İngiltere’de tekstil şirketlerinin yüzde 19’u mali sıkıntılarla karşı karşıya. İncelenen 35 bin 78 şirketten 6 bin 850’si finansal olarak sorunlu.

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